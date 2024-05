Shrek, Italia 1/ Trama e cast doppiaggio del capolavoro DreamWorks, oggi 11 maggio 2024

Shrek, diretto da Andrew Adamson e Vicky Jenson

Sabato 11 maggio, in prima serata su Italia 1, alle ore 21,20, verrà trasmesso il celebre Shrek. È un film d’animazione del 2001 realizzato negli Stati Uniti e capace di riscrivere il concetto di favola. Proviene da un libro del 1990 di William Steig, con sceneggiatura di Roger S.H. Schulman, Ted Elliott, Terry Rossio e Joe Stillman, montaggio di Sim Evan-Jones, musiche di Harry Gregson-Williams e John Powell e produzione di DreamWorks SKG e Pacific Data Images.

I due registi sono il neozelandese Andrew Adamson, vincitore di un Oscar nel 2002 proprio per questo film, e l’americana Vicky Jenson. Il primo è noto anche per l’altra saga Disney Le cronache di Narnia. Tra i doppiatori in lingua inglese, troviamo Mike Myers, Cameron Diaz, Eddie Murphy e Vincent Cassel. Il team italiano è formato da Renato Cecchetto, Nanni Baldini, Selvaggia Quattrini, Oreste Rizzini e Pino Insegno.

La trama del film Shrek: una fiaba che stravolge tutti i cliché

La sroria di Shrek è incentrata sul celebre orco di colore verde che vive da solo nella sua palude. Shrek odia interagire con gli altri e detesta gli esseri umani, che a loro volta non sopportano gli orchi. Sembra ben poco affabile, ma dietro la sua scorza dura si nasconde un cuore tenero.

Tutto cambia quando si imbatte in Lord Farquaad, un brutto personaggio che guida la città di Duloc e vuole fare in modo che le creature magiche scompaiano dal regno per la loro inutilità. L’asinello Ciuchino sfugge a questo destino e incontra Shrek, seguendolo fino alla sua particolare dimora. Nella nottata successiva, la casa dell’orco viene occupata dai personaggi delle favole esiliati dalle loro abitazioni.

Shrek affronta Farquaad insieme a Ciuchino e conosce la Principessa Fiona, che deve essere liberata in occasione di un apposito torneo. Viene incaricato dal crudele regnante di liberarla dalla torre di un castello custodito da un drago. L’orco parte insieme all’asino, che diventa il suo carissimo amico. L’avventura si rivela davvero straordinaria, capace di cambiare la vita di entrambi. Al termine del racconto, Shrek libera Fiona e scopre che nasconde un segreto inconfessabile che si rivela dopo il tramonto…











