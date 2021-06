Shrek Terzo/ Video, su Italia 1 il terzo capitolo della saga della Dreamworks

Shrek Terzo va in onda oggi, sabato 26 giugno, su Italia 1 a partire dalle ore 21:20. Il capolavoro marchiato Dreamworks è visivamente incantevole come i primi due della serie, e il grande orco verde (voce di Mike Myers) è gentile e amabile e accompagnato da sua moglie Fiona (voce di Cameron Diaz) e affronta la sfida della paternità, e la mancanza di tempo la sua vita da orco.

Il re e la regina (voci di John Cleese e Julie Andrews) hanno da tempo accettato a braccia aperto il loro genero e, sul letto di morte, il re rana rivela che Shrek è un erede al trono – uno dei due, incluso l’incapace Artie (voce della pop star Justin Timberlake). Anche questa volta sono tornate le due star di supporto dei film precedenti, Ciuchino (voce di Eddie Murphy) e Il gatto con gli stivali (voce di Antonio Banderas).

Con una trama che coinvolge Shrek nel rintracciare il “legittimo” erede al trono di Molto Molto Lontano, il Principe Azzurro in modo piuttosto divertente, cerca di vendicarsi di Shrek e compagni e una principessa Fiona incinta aiuta fedelmente il marito in tutto e per tutto.

Shrek Terzo, la trama del film

Nella trama di Shrek Terzo, quando il re Harold (John Cleese) improvvisamente “gracchia” e tira le cuoia, Shrek (Mike Myers) ha il dovere e le responsabilità di gestire Far, Far Away come nuovo re. Ma Shrek non si sente la persona giusta per il lavoro. L’unica soluzione è che qualcun altro salga al trono. Così Shrek, insieme a Ciuchino (Eddie Murphy) e Il gatto con gli stivali (Antonio Banderas), va alla ricerca di un ribelle Arthur (Justin Timberlake), che è l’unico erede rimasto a parte Shrek

. Non sa che il suo vecchio nemico, lo spietato Principe Azzurro (Rupert Everett), sta tramando per conquistare il regno con un esercito di cattivi da favola al suo comando. Solo Fiona (Cameron Diaz) e un gruppo di principesse sono rimasti a difendere il regno dall’ira di Charming. Per quanto riguarda la trama, ce ne sono diverse, e anche il solito complemento di voci di celebrità e canzoni pop vivaci. Nel frattempo il disgraziato Principe Azzurro (Rupert Everett), esiliato per una carriera nel teatro delle cene, organizza una ribellione di cattivi delle fiabe. Eric Idle interpreta Merlino come un druido hippy, e Larry King e Regis Philbin fanno un ottimo lavoro come brutte sorellastre.

Video, il trailer del film “Shrek Terzo”





