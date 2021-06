Shrek/ Video, su Italia 1 il film d’animazione della Dreamworks (oggi, 12 giugno)

Shrek va in onda su Italia 1 in prima serata oggi, 12 giugno 2021. Si tratta del primo capitolo della fortunata saga cinematografica della Dreamworks uscito nei cinema di tutto il mondo nell’anno 2001. A firmare questo primo film che vede protagonista l’orco verde sono i due registi Andrew Adamson e Vicky Jenson. Al momento dell’uscita al cinema stupì la grande spontaneità dei personaggi che risultavano adatti ai bambini anche se a tratti volgari, ma proprio per questa loro simpatia esplosiva adatti anche a un pubblico di adulti. Ne sono seguiti sequel e spinoff, ma nessuno è riuscito ad arrivare al livello di questo splendido primo capitolo come purtroppo accaduto spesso nella storia del cinema.

Shrek, la trama del film

Il film vede protagonista Shrek, un orco verde solitario e che vive in una palude lontano dagli uomini. La tranquilla vita dell’orco dall’animo gentile viene sconvolta quando incontra Ciuchino, un asino parlante fuggito alla cattura di Lord Farquaad, intenzionato a eliminare tutte le creature magiche del bosco.

I due partono quindi all’avventura per scappare dalle brame del nobiluomo, che nel mentre vuole diventare re sposando una principessa. La sua scelta ricade su Fiona, intrappolata in cima ad una torre e il compito di liberarla sarà affidato proprio a Shrek. Dopo aver liberato la principessa e aver superato un’iniziale ostilità, il rapporto tra l’orco e la principessa si farà sempre più stretto, fino ad un finale a sorpresa che lascerà tutti quanti a bocca aperta.

Video, il trailer del film “Shrek”

