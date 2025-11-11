Sembra sia stato trovato un accordo per mettere fine allo shutdown negli Stati Uniti che è scattato più di 40 giorni fa

Sembra che questa settimana si potrà mettere fine allo shutdown che sta creando non pochi problemi negli Stati Uniti, soprattutto al traffico aereo, oltre che ai sussidi per i cittadini più deboli. Un gruppo di Senatori Democratici, infatti, si è mostrato disposto a raggiungere un accordo con i Repubblicani che porterebbe a un finanziamento del Governo federale fino al 30 gennaio, scorporando il rifinanziamento dell’Obamacare (che verrebbe votato il mese prossimo), ma garantendo la riassunzione dei dipendenti federali licenziati negli ultimi 40 giorni con il pagamento degli stipendi arretrati, anche per quelli in congedo forzato.

SCANDALO BBC/ Manipolato il discorso di Trump: il rapporto Prescott è un "messaggio” all’Italia

Secondo Mario Deaglio, Professore emerito di Economia internazionale all’Università di Torino, «questa intesa sembra una vittoria di Trump, dal momento che una parte dei Democratici ha dovuto cedere, ottenendo comunque il rifinanziamento dei food stamps e la mancata interruzione degli aiuti all’Ucraina, temi importanti per il loro elettorato. Tuttavia, anche i Repubblicani hanno dovuto fare delle concessioni, come la riassunzione dei dipendenti federali licenziati con il pagamento degli arretrati. C’è poi un fattore che credo abbia aggiunto pressione per il raggiungimento di un accordo».

DIARIO USA/ "Dai dazi 2mila dollari a testa", l'annuncio di Trump che piace (per ora) anche a Mamdani

Quale?

L’avvicinarsi del Giorno del Ringraziamento, che quest’anno cade il 27 novembre, una festa importante per gli americani che hanno bisogno sia di spostarsi da una parte all’altra del Paese, cosa difficile oggi vista la situazione del traffico aereo determinata dallo shutdown, che di mettere in tavola qualcosa da mangiare, altrettanto difficile se si è perso il lavoro pubblico o un sussidio cruciale come i food stamps. Sarebbe stato difficile sia per i Democratici che per i Repubblicani addossare la responsabilità della situazione di stallo solo all’altra parte.

DALLA SIRIA/ “Al Sharaa stringe la mano a Trump, ma i suoi fanno vendette e ricatti come sotto Assad”

Sembra comunque un compromesso di breve respiro…

Non ho sentito toni trionfalistici da una parte o dall’altra, forse proprio per questo motivo. Indubbiamente si tratta di un’intesa di corto respiro e potrebbe, quindi, esserci un nuovo blocco all’inizio dell’anno nuovo. Non saprei neanche dire chi politicamente rischia di rimetterci di più: è vero che i consensi per Trump sono in calo, ma farei anche attenzione a certe letture del fenomeno Mamdani che si stanno dando in Europa, anche perché gli Stati Uniti non sono tutti come New York: stiamo parlando di una nazione complessa.

In questi giorni di shutdown sono state sospese anche la raccolta e la diffusione di dati macroeconomici. Secondo lei, qual è la reale situazione dell’economia americana?

È difficile rispondere, ma guardando agli ultimi 3-4 mesi mi sembra quanto meno di poter dire che le imprese americane sono riuscite a gestire bene le scorte per evitare gli effetti dei dazi, che pure hanno subito diversi ritocchi sia al rialzo che al ribasso.

A suo avviso, cosa farà la Fed il mese prossimo?

Non vorrei essere nei panni del Governatore Powell. Probabilmente vorrebbe lasciare i tassi invariati e attendere il nuovo anno per eventualmente ridurli, ma con quello che sta succedendo probabilmente li taglierà già dello 0,25%.

Tra le cose che stanno succedendo ci metterebbe anche i timori per la bolla AI sui mercati?

Sì. Sull’AI si stanno facendo delle scommesse come se potesse raggiungere degli obiettivi o determinare degli effetti che non è affatto detto che possano essere realmente conseguiti.

Questa settimana, intanto, l’Ue dovrà discutere del Quadro finanziario pluriennale 2028-34. La prima proposta della Commissione non è stata ben accolta dagli Stati membri e dalle categorie produttive. Si troverà, a suo avviso, una quadra?

Non so davvero se ci si riuscirà, perché guardando alla situazione di Bruxelles, con una Commissione che ha una maggioranza poco stabile, o dei singoli Paesi membri, con la Francia che di fatto non ha un vero Governo e la Germania che non sembra capace di ripartire, il quadro appare poco confortante. Anche per questo, pensando all’Italia, forse non siamo poi messi tanto male: a differenza di altri, siamo anche riusciti a sistemare i conti pubblici prima del previsto.

(Lorenzo Torrisi)

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI