I democratici USA fanno mancare i voti per il budget di spesa e si blocca l’amministrazione. L’ennesima vicenda che mostra un Paese spaccato

I repubblicani hanno la maggioranza in entrambe le camere del Congresso, ma per varare il budget di spesa annuo hanno bisogno anche del voto di qualche democratico. E siccome i dem finora si sono rifiutati di scendere a compromessi, ora gli Stati Uniti sono entrati in shutdown, ossia nel blocco delle attività amministrative.

Lo scontro, per esempio, è sull’Obamacare, il sistema che sostiene le spese sanitarie dei meno abbienti, che i democratici non vogliono smantellare e i repubblicani vogliono ridurre.

Alla fine probabilmente, come sempre, si arriverà a un accordo, ma questa vicenda, spiega Marcello Foa, giornalista, saggista, docente di comunicazione all’Università Cattolica di Milano e all’USI di Lugano, dimostra una volta di più quanto sia divisa l’America, con una sinistra che paga la vicenda dei fondi USAID, utilizzati per finanziare agende politiche all’estero tenendo all’oscuro gli elettori, e gli avversari politici pronti a far mancare sostegno ai più poveri nelle spese sanitarie perché tanto non votano repubblicano. Un Paese a cui comincia a mancare il riferimento a valori comuni.

Cosa significa lo shutdown per gli USA e quanto può incidere sul Paese e sull’amministrazione di Trump?

Ogni anno in questo periodo, in occasione dell’approvazione del budget annuale, negli USA si assiste a un braccio di ferro che porta alla chiusura transitoria di alcune attività del governo. I repubblicani hanno la maggioranza in entrambe le camere, ma al Senato su questi temi occorre una maggioranza di 60 su 100 e il GOP ha solo 53 senatori. Mancano 7 senatori democratici che devono unirsi a sostenere il governo: si erano trovati, ma poi alcuni di loro hanno fatto marcia indietro. Il leader della minoranza democratica al Senato ha alzato il tono e dopo questa uscita qualcuno ci ha ripensato.

È dei democratici, quindi, la responsabilità dello shutdown?

Hanno respinto anche un accordo che avrebbe permesso di rinviare di sei mesi la soluzione finale. Hanno scelto la linea dura, per cui lo scontro ha assunto toni più accesi del consueto. L’obiettivo è mettere in difficoltà Trump, difendendo, ad esempio, l’Obamacare, che il presidente vorrebbe smantellare o ridurre. Ciò nonostante, i mercati non hanno reagito in maniera isterica perché sono abituati a queste schermaglie e perché prevale l’orientamento secondo cui i democratici arriveranno a un compromesso, anche perché sono sostenuti da molti dipendenti pubblici che altrimenti si troveranno senza stipendio e senza tutele. Neppure i repubblicani hanno interesse a tenere bloccato il Paese.

È possibile una soluzione in tempi rapidi?

Potrebbe essere, a meno che i democratici non vogliano far diventare lo shutdown la bandiera per togliere legittimità a Trump, dando il via a una battaglia politica durissima di protesta civile.

I democratici ora sembrano allo sbando, hanno la forza per contrapporsi in questo modo?

L’anno prossimo ci sono le elezioni di mid-term, devono valutare se continuare una battaglia politica che potrebbe scontentare il loro elettorato: gli ufficiali pubblici di solito votano a sinistra. I democratici potrebbero giocarsela in altro modo, trovando un accordo e giustificandolo con il loro senso di responsabilità, che li ha portati a difendere i servizi essenziali.

Chi prende le decisioni nel partito?

In questo momento hanno un problema di leadership. Dopo Biden e Kamala Harris, con la Clinton in rotta, non si sa quale sia il nuovo leader potenziale. Un nuovo Obama non c’è. Alle ultime elezioni hanno subito un colpo molto duro e Trump sta smantellando molti dei servizi introdotti proprio dai democratici.

I servizi eliminati da Trump hanno una ricaduta dal punto di vista sociale? La gente come ha reagito alle sue iniziative?

Il tema più importante è l’Obamacare: i costi della sanità sono a un livello che noi neppure immaginiamo, si parla di decine di migliaia di euro anche per esami banali. Con l’Obamacare si è cercato di offrire ai meno abbienti almeno una protezione medica minima. Trump, però, è stato eletto da una base secondo la quale il potere federale è troppo forte, che ritiene ci sia troppo assistenzialismo, mentre l’America è il Paese dove ognuno deve arrangiarsi da solo. Il presidente USA, insomma, a certi argomenti resta insensibile, perché riguardano persone che non voterebbero mai per lui.

Trump ha già annunciato che se non si trova una soluzione allo shutdown procederà con i licenziamenti, consapevole che chi verrà colpito saranno soprattutto elettori democratici.

Di certo quello che emerge da questa crisi è ancora una volta l’immagine di una società civile spaccata, dove non c’è più condivisione di valori. La sinistra si è resa responsabile di una serie di strumentalizzazioni: apprendere che USAID, che doveva occuparsi di aiuto allo sviluppo, finanziava giornali, ONG, fondazioni, università, centri studi in giro per il mondo per centinaia di milioni di dollari all’anno ha lasciato il segno, mettendo in luce il fatto che i democratici in realtà usavano, senza dare nell’occhio, fondi pubblici per spingere certe agende politiche anche fuori dagli USA.

Qual è ora il clima sociale negli Stati Uniti?

Siamo di fronte a una società civile che si sente tradita, dove la diffidenza reciproca è molto forte. È l’aspetto più preoccupante, che si riflette nella vicenda dello shutdown governativo: al Paese viene a mancare il collante dei valori sanciti dalla Costituzione o sintetizzati dal vecchio slogan “right or wrong is my country”.

Alla fine si arriverà a una soluzione per rimettere in moto la spesa pubblica?

Penso di sì. Anche Trump non può governare a lungo un Paese in cui gli vengono a mancare le leve in molti settori dell’amministrazione pubblica o le leve di bilancio e di finanziamento. Troveranno una soluzione che permetterà a entrambi i partiti di cantare vittoria. Nessuno ha interesse allo scontro frontale: i mercati che oggi sono tranquilli potrebbero cominciare ad agitarsi, il costo del debito pubblico e i tassi salire, la Borsa e il dollaro a scendere. A quel punto anche Trump interverrebbe: vuole proiettare l’immagine di un’America che rinasce, dove la Borsa continua a salire.

(Paolo Rossetti)

