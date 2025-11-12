Si continua a sperare in una fine dello shutdown negli Usa. E c'è da sperare di non ritornare nella situazione odierna

Sui mercati finanziari continua a prevalere l’ottimismo sulla fine dello shutodwn negli Stati Uniti, dopo che al Senato è stato approvato un accordo promosso dai Repubblicani grazie al sostegno di otto Senatori Democratici. Ora toccherà alla Camera dei Rappresentanti pronunciarsi sul compromesso che garantisce il finanziamento del Governo federale fino al 30 gennaio e la riassunzione dei dipendenti federali licenziati con il pagamento degli stipendi arretrati per quelli che sono stati messi in congedo forzato.

Secondo Nicola Rossi, Professore ordinario di Economia all’Università di Roma Tor Vergata, «evidentemente le pressioni di Trump hanno avuto la meglio. Siamo infatti di fronte a un accordo non con il Partito democratico, ma con alcuni esponenti dello stesso, che probabilmente tra i loro elettori a livello locale hanno molti dipendenti federali che sono stati oggetto di licenziamento piuttosto che di congedo forzato, rimanendo di fatto senza reddito».

Non si tratta di una soluzione di breve periodo?

È certamente così e c’è il rischio che dopo la fine di gennaio tutti torni alla medesima situazione di pochi giorni fa. C’è ovviamente da augurarsi che questo non accada, perché lo shutdown, per quanto sia un meccanismo che cerca di evitare il peggioramento del quadro di finanza pubblica degli Stati Uniti, che non è certo roseo, crea comunque un’incertezza che non giova all’economia americana.

A questo proposito, lei come valuta la situazione dell’economia americana?

Gli ultimi segnali mi pare che indichino un andamento molto diversificato, nel senso che ci sono alcuni comparti che stanno andando piuttosto bene, com’è anche emerso dalle ultime trimestrali delle società quotate, ma al contempo un indicatore chiave come quello relativo alla fiducia dei consumatori ha messo in rilievo come una fetta rilevante dei cittadini si trovi in una situazione economicamente difficile.

Cosa pensa della scelta della Fed di tagliare i tassi il mese scorso e delle parole di Powell che ha spiegato che non è detto che vi sarà un ulteriore taglio a inizio dicembre?

Il taglio di ottobre era largamente previsto e dunque non ha destato particolare sorpresa e penso sia stato prudente mettere le mani avanti rispetto alle mosse future, anche se, a essere sinceri, questo atteggiamento che le Banche centrali stanno adottando da qualche tempo, per cui preferiscono prendere le decisioni di volta in volta in base ai dati disponibili, non so quanto sia effettivamente positivo, perché dalle Banche centrali ci si aspetterebbero indicazioni. Invece così aggiungono incertezza a una situazione in cui non vi sono certezze radicate.

Questa settimana in Europa si tornerà a discutere del Quadro finanziario pluriennale 2028-34. La prima proposta della Commissione non è stata ben accolta dagli Stati membri…

Ed è stato un peccato, perché è una delle poche proposte che avevano un minimo di strategia dietro: accorpare coesione e agricoltura e ridurre significativamente il peso di tali voci sul bilancio Ue era una cosa assolutamente ragionevole.

Perché?

Perché pensare che l’Ue possa dedicare un volume molto considerevole di risorse all’agricoltura come fa da sempre in maniera sostanzialmente assistenziale e a una politica di coesione i cui impatti sono stati quanto meno controversi nel momento in cui nell’agenda europea ci sono visibilmente altre priorità non appare molto saggio. Il mio augurio è che gli aggiustamenti alla proposta della Commissione che a questo punto inevitabilmente ci saranno non vadano a interferire con l’obiettivo strategico che è quello di reindirizzare il bilancio Ue verso una nuova lista di priorità.

Quali sono queste priorità?

Oltre alla difesa, un tema evidente a tutti è quello della scarsa capacità innovativa che si traduce in un ritardo tecnologico dell’Ue rispetto ai principali attori economici globali.

(Lorenzo Torrisi)

