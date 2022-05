SHUTTER ISLAND/ Mark Ruffalo e la parte ottenuta dopo la lettera di Scorzese

Shutter Island: collaborazione tra Di Caprio e Scorsese

Shutter island è tratto dall’omonimo romanzo redatto nell’anno 2003 da Dennis Lehane. Shutter Island ha ottenuto una nomination ai Nastri D’Argento 2010 per miglior film internazionale. Numerose sono poi le curiosità rispetto al film: Shutter Island è l’ultimo film di Martin Scorsese ad essere girato integralmente su pellicola; Mark Ruffalo ha ottenuto la parte dopo aver inviato una lettera di apprezzamenti a Martin .

Scorsese e Di Caprio stavano lavorando a The Wolf of Wall Street, tuttavia, non trovando idonei fondi, hanno inizialmente abbandonando il progetto per dedicarsi a Shutter Island; è l’unica collaborazione tra Di Caprio e Scorsese a non aver ricevuto nomination agli Oscar; le collaborazioni tra Di Caprio e Scorsese ammontano a ben cinque (The Wolf of Wall Street, Gangs of New York, The departed, The Aviator e Shutter Island); infine, la regia inizialmente doveva essere affidata a David Fincher. Il film ha incassato circa 40 milioni di dollari, battuto unicamente da The Wolf of Wall Street.

Shutter Island, su Italia 1 film di genere thriller

Shutter Island va in onda oggi, 12 maggio, in seconda serata, dalle 23.40, su Italia 1. Ci troviamo di fronte un film USA di genere thriller distribuito da Medusa e prodotto dalla Paramount Pictures nell’anno 2010. La pellicola è diretta da Martin Scorsese e vede la partecipazione di Mark Ruffalo, Leonardo DiCaprio, Ben Kingsley e Michelle Williams, come attori protagonisti.

La sceneggiatura è affidata a Laeta Kalogridis e Steven Knight, mentre la fotografia a Robert Richardson e il montaggio a Thelma Schoonmaker. Si tratta di uno dei film più controversi del regista di Taxi Drivers anche perché si allontana decisamente ai suoi film per tematiche e anche per stile di regia. Rimane un’opera godibile e molto interessante.

Shutter Island, la trama: siamo nel 1954

Leggiamo la trama di Shutter Island. Agli agenti federali Chuck Aule (Mark Ruffalo) e Edward Daniels (Leonardo Di Caprio), nell’anno 1954, viene conferito l’incarico di recarsi presso Shutter Island, al fine di indagare sulla misteriosa scomparsa di Rachel Solano.

La donna, paziente psichiatrica, risultava essere scomparsa dalla propria stanza dell’ospedale Ashecliff, lasciando soltanto un enigmatico biglietto d’addio. I detective Aule e Daniels indagano sulla vita della donna, grazie ai racconti del Dottor John Cawley (Ben Kingsley), e scoprono che la stessa soffriva di gravi allucinazione che le facevano credere di essere ancora presso la propria abitazione, nonostante fosse stata internata molto tempo prima per aver ucciso i suoi figli.

Per pure coincidenza, inoltre, su Shutter Island è recluso il piromane che aveva ucciso Dolores Chanal (Michelle Williams), ossia la moglie del detective Daniels. Anche quest’ultimo risulta essere scomparso in misteriose condizioni e Daniels è deciso a ritrovarlo ad ogni costo. Per la struttura dell’isola, una fuga è altamente improbabile, pertanto, l’unico posto in cui Rachel Solano avrebbe potuto nascondersi è il faro.

Tuttavia, il Dottor Cawley è decisamente poco collaborativo e i due detective sono messi in allarme dai pazienti dell’Ashecliff Hospital, i quali incentivano gli stessi ad abbandonare il caso. In particolare, George Noyce, un paziente dell’Ashecliff, disincentiva Daniels dall’avvicinarsi al faro – nonchè a dimenticarsi della morte della propria moglie – sostenendo che in tale luogo i medici dell’Ashcliff svolgevano terribili esperimenti sui pazienti. Più passa il tempo, più le indagini proseguono, meno Daniels si fida del personale medico operante nell’ospedale. Inoltre, atroci emicranie iniziano a colpire quest’ultimo. Improvvisamente, il collega Aule scompare, allora Daniels si determina ad esplorare la scogliera e scopre così terribili segreti. Sempre più convinto che il Dottor Cawley menta, Daniels entra nel faro e trova lo stesso ad attenderlo; tuttavia, niente è come appare a Shutter Island.

