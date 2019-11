Shutter Island/ Video, su Italia 1 il film con Leonardo DiCaprio (oggi, 28 novembre)

Shutter Island va in onda su Italia 1 per la seconda serata di oggi, giovedì 28 novembre 2019, a partire dalle ore 23:15. Si tratta di una pellicola americana del 2010 diretta dal celebre regista italo-americano Martin Scorsese con soggetto tratto dal romanzo L’isola della paura scritto da Dennis Lehane mentre la sceneggiatura è stata rivista e adattata da Laeta Kalogridis. Il film è stato montato da Thelma Schoonmaker, la scenografia è stata ideata è realizzata da Dante Ferretti mentre i costumi indossati dagli attori sul set cinematografico portano la firma di Sandy Powell. Nel cast sono presenti tanti attori di enorme successo come nel caso di Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Michelle Williams, Emily Mortimer, Patricia Clarkson e Max von Sydow.

Shutter Island, la trama del film

Ecco la trama di Shutter Island. Due agenti federali vengono inviati in una clinica psichiatrica che funge da casa circondariale per i criminali malati di mente allo scopo di avere notizie su una criminale di cui si sono perse le tracce. Questo ospedale clinico che si occupa di criminali alle prese con problematiche di natura mentali si trova su un’isola sperduta dalla quale è praticamente impossibile poter evadere. I due agenti una volta arrivati all’interno della struttura si rendono immediatamente conto di come l’ambiente sia piuttosto ostile e che vi sia una sensazione di malessere generale in tutte le persone presenti. A quanto pare nonostante la donna sparita fosse in una sorta di cella di isolamento, di lei si sono perse completamente le tracce proprio come se fosse svanita nel nulla. Lo psichiatra che si stanno occupando del suo caso che l’aveva vista uccidere i suoi tre stessi figli, è andato in ferie stranamente proprio la mattina prima dell’arrivo degli stessi agenti. Con il passare delle ore all’interno della struttura i due agenti iniziano a sospettare che si possa essere qualcosa di losco dietro a tutte queste sparizioni e soprattutto a delle vere e proprie violenze a cui vengono sottoposti i vari criminali presenti nella stessa struttura. Nel corso della loro visita avranno a che fare con un paio di detenuti che li invitano a scappare via gambe levate e che soprattutto li informano su possibili e presunti esperimenti che vengono eseguiti su esseri umani ancora in vita. Loro malgrado i due stessi agenti dovranno fare i conti con una realtà terrificante che li vedrà a loro volta coinvolti all’interno della struttura rischiando seriamente di dover diventare a loro volta dei malati psichiatrici.

Il trailer di Shutter Island





