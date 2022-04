Si accettano miracoli, Rai 2/ Cast e trama del film di e con Alessandro Siani

Il cast di “Si accettano miracoli”

Si accettano miracoli va in onda oggi, 14 aprile, dalle ore 21:20 su Rai 2. Questo film è uscito nei cinema italiani durante l’anno 2015 e appartiene al genere cinematografico commedia. Il regista di questo film risulta essere Alessandro Siani che si è occupato anche della scrittura della sceneggiatura in compagnia di Gianluca Ansanelli e Tito Buffulini. All’interno del cast del film sono presenti numerosi attori italiani molto conosciuti come Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri, Ana Caterina Morariu, Giovanni Esposito, Giacomo Rizzo, Salvatore Misticone, Lello Musella, Paolo Triestino e Massimiliano Gallo. Le musiche di questo film sono state realizzate da Umberto Scipione e Sal da Vinci mentre la fotografia è stata curata da Paolo Carnera.

Serena Autieri/ Il marito Enrico Griselli e la figlia Giulia Tosca: "Grandi amori"

Si accettano miracoli, la trama del film: senza pietà

Diamo uno sguardo alla trama di Si accettano miracoli. Fulvio Canfora è il vice-direttore di una famosa azienda di Napoli. Fulvio non si fa molti scrupoli e governa la sua azienda in modo feroce e senza pietà. Difatti, quando si tratta di licenziare dipendenti, Fulvio non si fa prendere dalla compassione, non risparmiando nessuno. Tuttavia, un giorno la sua situazione si capovolge. Difatti, il direttore dell’azienda, quindi suo superiore, decide che Fulvio non sta facendo un buon lavoro e sta per licenziarlo. Prima che possa farlo però, Fulvio da una testata al direttore e per questo finisce in carcere. Dopo un periodo di detenzione, viene affidato a suo fratello. Il fratello, Don Germano Canfora, è un uomo mite che ha scelto la via della fede e che si occupa di gestire una casa famiglia a Rocca di Sotto, una località piccola dove non succede mai nulla. Tutti si conoscono e la vita scorre monotona, senza alcuna preoccupazione a Rocca di Sotto. Tuttavia, la parrocchia di Don Germano sembra destinata a fallire, in quanto nessuno dona più contribuzioni e le spese non possono essere sostenute. A questo punto, Fulvio ha una geniale idea. Decide di “inventare” un miracolo e fare in modo che tantissimi fedeli accorrano in parrocchia. Ma le bugie hanno le gambe corte e questo evento scatenerà numerose gag e situazioni imbarazzanti.

Enrico e Giulia Griselli, marito e figlia di Serena Autieri/ "Amore e stima reciproca

Il video del trailer di Si accettano miracoli

LEGGI ANCHE:

Serena Autieri: "Vorrei un altro figlio"/ "Sanremo 2003? Pippo Baudo mi scelse così…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA