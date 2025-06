Il mercato dell'Inter entra nel vivo. Con il Mondiale per club in corso, la società nerazzurra pensa a un campione da rilanciare. L'apertura

Mentre la sessione estiva entra nel vivo, l’Inter accelera la manovra per rinforzare il reparto offensivo con un colpo di prestigio

L’interesse nerazzurro, già emerso nei mesi scorsi, torna al centro della scena dopo le performance poco brillanti degli ultimi mesi, segnate dalla rottura con il tecnico e da una stagione interlocutoria tra prestito e panchina.

Nel mercato dell’Inter, molto cambierà anche rispetto a quello che sarà l’andamento al Mondiale per club, con i relativi introiti. Ma sicuramente la dirigenza è vigile sulle possibili occasioni che offre il panorama estivo.

Il suo arrivo garantirebbe imprevedibilità e visibilità internazionale, un profilo adatto al trend estivo del mercato nerazzurro, dando nuova linfa al mercato offensivo. Tra i contro, sicuramente l’alto costo dell’ingaggio, difficile coprire l’intero stipendio; serve un forte contribuito del club inglese. Non è escluso che la concorrenza di altri club rallenti o condizioni l’operazione.

Il bomber arriva in prestito?

La pista che porterebbe l’attaccante Marcus Rashford in nerazzurro, dunque, si fa sempre più cada, con l’apertura al prestito da parte dei Red Devils. Il 27enne inglese ha vissuto la seconda metà della stagione 2024–25 in prestito all’Aston Villa, dove ha convinto con 4 gol e 6 assist in 17 presenze, riconquistando anche la convocazione in nazionale. Tuttavia, un ritorno al Manchester United piuttosto amaro lo ha visto escluso dai piani di Ruben Amorim: l’allenatore lo avrebbe bocciato nel rapporto qualità‑impegno, arrivando addirittura a suggerire che “se un giocatore non dà il massimo, può entrare un preparatore dei portieri”.

Secondo fonti inglesi Rashford non ha più futuro a Old Trafford: tensioni insanabili e una condizione contrattuale onerosa – percepisce circa 13 milioni netti all’anno – spingono il club a valutare l’opzione prestito o cessione.

Parallelamente, il Milan ha mosso passi concreti: proposta di prestito con diritto di riscatto, summit tra entourage del giocatore e dirigenti rossoneri, con il fratello‑agente di Rashford sbarcato a Milano per trattare. Lo sponsor d’eccezione? Zlatan Ibrahimović, suo ex compagno allo United, che sostiene la fattibilità dell’operazione.

Parallelamente, anche alcune squadre di Bundesliga e La Liga hanno sondato il terreno, mentre una permanenza in Premier League – magari in una squadra di media classifica – non è da escludere. Tutto dipenderà dalla volontà del giocatore di rilanciarsi in un nuovo contesto e dalla disponibilità dello United a cedere o ridimensionare le richieste economiche. Una nuova sfida – magari all’estero – potrebbe rappresentare l’occasione ideale per ricominciare. Sta a lui decidere se e come coglierla.