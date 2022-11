Si allunga il GFVIP e torna Temptation Island, ma slitta La talpa/ La svolta Mediaset

Silvio Berlusconi anticipa la svolta dei palinsesti Mediaset, per Temptation Island, Grande Fratello vip e L’isola dei famosi

I rinnovati palinsesti TV di casa Mediaset preannunciano una svolta radicale nella stagione televisiva 2022-2023, con un prolungamento del Grande Fratello vip 2022, lo slittamento a inizio da destinarsi per La talpa e il ritorno di Temptation Island! A parlarne é nientedimeno che il Presidente e Amministratore delegato di casa Mediaset, Piersilvio Berlusconi. Il figlio del fondatore dell’azienda Mediaset Silvio Berlusconi parla del rinnovo dei palinsesti TV delle reti TV di casa, in un incontro con la stampa ripreso da Fanpage.

Selvaggia Roma, gravidanza a rischio?/" Ecco perché faccio l'amniocentesi"

“La Talpa slitterà probabilmente nella prossima stagione, sempre curato da Fascino e Maria De Filippi” , fa sapere anzitutto Piersilvio Berlusconi, rispetto al tanto atteso Adventure game, il cui ritorno TV era stato in origine preannunciato per la primavera 2023. Il motivo della posticipazione de La talpa a data di inizio da destinarsi? Lo stesso vertice Mediaset fa sapere, nel suo intervento pubblico l’intenzione che si cela dietro la scelta tv: ” Non vogliamo caricare troppo di reality i palinsesti, ne abbiamo molti all’attivo e dopo il Grande Fratello, che speriamo duri più a lungo possibile, rivedremo L’Isola dei Famosi in primavera in quella che è la solita staffetta”. Quindi, confermati sulle reti Mediaset sono, invece, i reality de L’isola dei famosi e il Grande Fratello vip”. Ma non é tutto.

Georgette Polizzi e Davide Tresse: è crisi e scatta l'ultimatum/ "Se non ti dai una mossa io me ne vado"

Perché, inoltre, il vertice Mediaset é in grado di preannunciare anche il tanto atteso ritorno su Canale 5 della messa in onda di Temptation Island.

Torna Temptation Island su Canale 5

Il docu-reality sui tradimenti era stato cancellato dai palinsesti Mediaset previsti per la stagione estiva 2022 e, a quanto pare, ritornerà a intrattenere -a grande richiesta dei telespettatori – nell’estate 2023 in arrivo. “Al 99% nella fase estiva, finito Grande Fratello e Isola tornerà Temptation Island– aggiunge nel dettaglio Piersilvio Berlusconi, che quindi chiarisce il motivo della scelta tv sulla riattivazione del format –che soddisfa molto il pubblico e anche la pubblicità. “.

Speranza Capasso di Temptation Island è incinta?/ Dopo il ritorno con Alberto...

© RIPRODUZIONE RISERVATA