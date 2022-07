Si barrica in casa e appicca incendio: “Ammazzo tutti”/ Macherio, condominio evacuato

Un uomo si barrica in casa e appicca un incendio, minacciando di dare alle fiamme l’intero palazzo: “Ammazzo tutti”, avrebbe urlato poco prima di compiere il gesto estremo. L’episodio è accaduto, come riportato dal Corriere della Sera, nelle scorse ore a Macherio, in provincia di Monza. Ad allertare le forze dell’ordine sono stati i vicini di casa del trentatreenne di origini albanesi dopo avere sentito le sue grida e un forte odore di fumo. Tra i condomini di via Parini, una ventina di famiglie in totale, nel frattempo è scoppiato il fuggi fuggi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 6 LUGLIO/ +72 morti, +219 ricoverati

La questione per fortuna si è risolta senza eccessivi danni. I militari, al loro arrivo, hanno fatto evacuare il palazzo e successivamente si sono introdotti al suo interno. Dopo diversi minuti sono riusciti a fare aprire la porta al condomino, il quale li ha aggrediti. L’uomo è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. I vigili del fuoco, intanto, hanno spento l’incendio che era stato appiccato nell’appartamento, ormai completamente distrutto, prima che si propagasse in quelli circostanti.

Limitatore velocità obbligatorio in auto dal 2024: come funziona?/ Segnali sonori e…

Si barrica in casa e appicca incendio: “Ammazzo tutti”. Arrestato albanese di 33 anni

L’albanese che si è barricato in casa ed ha appiccato un incendio nel condominio di via Parini a Macherio, in provincia di Monza, come riportato dal Corriere della Sera, è stato dunque arrestato. Il Tribunale brianzolo ha disposto nei confronti dell’uomo di 33 anni la custodia in carcere. Gli inquirenti hanno provveduto ad interrogarlo, ma finora non sono emerse le motivazioni che lo hanno portato al gesto estremo. Il diretto interessato non ha voluto dare alcuna giustificazione.

La situazione nel condominio intanto è presto tornata alla normalità. I residenti hanno potuto regolarmente rientrare nelle rispettive abitazioni. Al di là dell’appartamento dell’autore dell’inspiegabile gesto, nessun altro ha registrato dei danni a causa delle fiamme delle scorse ore.

Luca Attanasio, missione carabinieri del Ros in Congo/ Interrogheranno i 5 arrestati

© RIPRODUZIONE RISERVATA