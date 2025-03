Se cerchi un posto che sia un vero Paradiso in Terra devi assolutamente vedere La Scala del Paradiso. Sarà la passeggiata migliore della tua vita.

Basta anche solo guardare una sua fotografia per rendersi conto di quanto sia meraviglioso – ed entusiasmante – questo luogo. Si tratta infatti di un ambiente paradisiaco, che regala ai visitatori una vista unica e mozzafiato. Questa Scala si posiziona nel Parco Spina Verde, tra le colline lombarde a ovest del Lago di Como e vicina al confine svizzero, e va ad incarnare tutta la bellezza propria del Nord Italia. Per arrivare a guardare il panorama che offre, bisogna salire ben 900 gradini che portano appunto ad un affaccio davvero speciale. In realtà, a rendere il luogo unico nel suo genere, è anche la sua storia. Il posto appartiene all’epoca in cui i contrabbandieri utilizzavano questa scala per andare oltre confine.

Non tutti sanno che questa Scala contiene dei segreti che non sono mai stati detti, e che sono venuti fuori solamente ora. Passo dopo passo, gradino dopo gradino, ci porta alla consapevolezza di quanto la natura e la storia siano qualcosa di meraviglioso, soprattutto se visti insieme.

Perché dovremmo tutti visitare la Scala del Paradiso

Gli amanti della natura dovrebbero – almeno una volta nella vita – visitare questo luogo unico, che è stato fatto appositamente per chi adora le cose pure e semplici dell’ambiente. Si tratta in realtà di un’esperienza a 360 gradi, che permette di immergerci in un posto incontaminato e senza artificio, dove sembra che il tempo si sia fermato, anzi cristallizzato senza scorrere mai più. Si può vivere la bellezza e la meraviglia che ci avvolge, non trascurando la storia di un posto che ha visto passare intere generazioni e un passato ricco di storia. D’altronde, se attraversiamo quei 900 gradini, abbiamo la sensazione di raggiungere – un passo alla volta – il cielo e di sentirsi avvolti dalle nubi e da un posto senza più confini né limiti.

La Scala del Paradiso dà anche la possibilità di cimentarsi nel trekking, esplorando così nuovi orizzonti mai visti prima nella vita. In realtà, quello fatto su questa Scala, non è affatto solo un cammino fisico ma è soprattutto un viaggio interiore, che ci porta alla consapevolezza di noi stessi e che ci fa riflettere sulla nostra emotività. Un passo alla volta, ci troviamo quindi a pensare a quanto sia bello staccarsi dal caos della società e della vita, prendendosi quindi del tempo per sé e una pausa da tutto quello che ci circonda e che può diventare opprimente.

Dove si trova la Scala del Paradiso: un viaggio tra storia e fauna

Non è solo Scala, quello che questo posto offre ai visitatori. Piuttosto dà la possibilità di respirare a pieni polmoni e di trovarsi immersi in un tipo di natura mai visto prima. Ci si sente abbracciati dalle cime del Sasso, del Monte Croce, del Baradello e del Caprino. Nei dintorni si possono anche visitare le rovine della città antica di Como e del Castello di Baradello, cioè una fortezza medievale che custodisce le storie di epoche passate. Si possono inoltre visitare le basiliche di San Carpoforo e San Abbondio, oltre che camminare tra le testimonianze della storia antica. C’è da dire infatti che la Scala del Paradiso era un tempo una strada su cui fuggivano i contrabbandieri per attraversare il confine e introdurre merci proibite in Italia.

A rendere speciale il Parco Spina Verde è inoltre la sua biodiversità, dato che al suo interno c’è anche una vegetazione rigogliosa con querce, aceri e tigli che danno l’idea di un tunnel verde ideale nella stagione estiva. Nel bosco si possono incontrare anche scoiattoli, lepri e a volte lupi.