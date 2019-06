Si chiude nudo nel frigo del supermercato/ “Fa caldo”, 32enne finisce in manette

Fa troppo caldo e si chiude nudo nel frigo del supermercato tra filetti di merluzzo e sofficini: sembrerebbe una barzelletta circolata sui social network, ma è successo davvero. Come riportano i colleghi dell’Ansa, lo strano episodio si è verificato in Germania, in un esercizio del Nord Reno-Westfalia: l’incredibile ondata di caldo sta colpendo l’Europa e anche sul territorio tedesco è stata registrata grande afa, ma il gesto di un 32enne non è risultato un rimedio efficace (e legale). L’uomo infatti si è rinchiuso all’interno del frigorifero del mercato senza vestiti, scegliendo il reparto surgelati per contrastare le temperature bollenti. Uno scenario che non è passato inosservato ai clienti del punto vendita, che hanno chiamato i commessi. A loro volta i dipendenti hanno segnalato tutto alle forze dell’ordine.

TROPPO CALDO, SI CHIUDE NUDO NEL FRIGO DEL SUPERMERCATO

Sul posto sono giunte le forze di polizia, ma il 32enne non si è “scomposto”, anzi: si è infilato i pantaloni e si è messo a scorazzare per le corsie del supermercato. Come riporta l’Ansa, gli agenti sono riusciti a braccarla e, dopo averlo sottoposto al test del palloncino, è stato tenuto in stato di fermo per atti osceni in luogo pubblico. Non è il primo episodio simile che si registra in giro per il mondo: qualche anno fa, negli Stati Uniti d’America, un uomo si è messo a correre nudo in un supermercato della catena Walmart. Anche in quell’occasione la scusa è stata quella dell’eccessivo caldo: il giovane, con indosso solo una maschera e delle scarpe da ginnastica, prese una bottiglia di latte per rovesciarsela addosso. «Sto andando a fuoco»: queste le sue parole in un video divenuto rapidamente virale sul web…

