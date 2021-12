Si fa vaccinare 10 volte in un giorno/ Nuova Zelanda pagato da no-vax per sostituirli

Un uomo in Nuova Zelanda si è fatto vaccinare dieci volte in un giorno, incurante dei rischi. Dietro al gesto, in base a quanto ricostruito dalle autorità locali, c’era un giro illecito che permetteva ai no-vax (che pagavano profumatamente il servizio) di ottenere il certificato di avvenuta vaccinazione, pur non avendo mai ricevuto alcuna dose. A fingersi loro, infatti, era proprio il protagonista della vicenda, che si presentava ripetutamente negli hub al posto loro. A ricostruire quanto accaduto è stato il sito Stuff.

Boris Johnson: "Terza dose per tutti gli adulti"/ "Variante Omicron può fare male"

Un inconveniente che è riuscito per una falla nel sistema. In Nuova Zelanda, infatti, non è necessario mostrare un documento di identità per essere vaccinati, per cui all’uomo è stato sufficiente dichiarare ogni volta delle generalità diverse per ricevere la dose dieci volte in un giorno. È così che si arricchiva, anche a discapito della sua salute. Le autorità sanitarie hanno adesso aperto un’inchiesta per chiarire nei dettagli la dinamica della vicenda, che di legale ha ben poco.

Ucraina, G7 “Russia riduca escalation”/ “Ora diplomazia”. Nuovo vertice Biden-Putin?

Si fa vaccinare 10 volte in un giorno: permetteva a no-vax di ottenere certificazione

L’episodio di un uomo che si è fatto vaccinare dieci volte in un giorno (e potrebbe essere accaduto anche altre volte) ha creato non poco scalpore nell’opinione pubblica. In Nuova Zelanda, infatti, l’89% della popolazione è vaccinato, ma la restante parte vuole evidentemente a tutti i costi evitare la somministrazione delle dosi. È per questa ragione che alcuni si sono ritrovati a pagare una cospicua somma di denaro per approfittare del suddetto giro illecito. La certificazione vaccinale è infatti ormai richiesta quasi ovunque.

Bullismo scolastico, Francia verso legge per nuovo reato/ Fino a 3 anni di carcere e…

“Siamo molto preoccupati per questa posizione e stiamo lavorando con le agenzie preposte. Uno status vaccinale inaccurato mette a rischio voi stessi, gli amici, la famiglia, la comunità e i sanitari che potrebbero curarvi in futuro”. A dirlo è stata la ministra della Salute, Astrid Koornneef, che non vuole prendere sottogamba la questione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA