Si finge disabile e trasporta droga a Malpensa/ 13 kg cocaina nella sedia a rotelle

In sedia a rotelle all’aeroporto di Malpensa, ma traportava droga – almeno 13 kg di cocaina – nell’ambito del suo profilo di insospettabile trafficante internazionale di stupefacenti. Questa la scoperta della Guardia di Finanza del Comando provinciale di Varese che, con una operazione lampo grazie al fiuto di uno dei cani dell’unità cinofila, ha fermato un uomo prima che potesse immetterla nel circuito italiano dello spaccio. All’orizzonte un guadagno da capogiro come frutto della sua attività di “corriere”: secondo quanto ricostruito dalle Fiamme Gialle, il profitto illecito stimato sarebbe di circa 1 milione e 400mila euro.

In una nota, la Guardia di Finanza spiega che l’uomo arrestato poche ore fa in aeroporto a Milano Malpensa, finto disabile in realtà corriere della droga, sarebbe un passeggero di nazionalità spagnola arrivato in Italia con un volo proveniente dalla Repubblica Dominicana. La sua condizione di dichiarata incapacità a deambulare avrebbe spinto il personale dello scalo ad assisterlo nelle operazioni successive all’atterraggio, accompagnato nella sala arrivi su una sedia a rotelle che, come emerso in sede di controlli, avrebbe invece fatto parte della sua messinscena.

In sedia a rotelle a Malpensa, ma è un corriere della droga: smascherato trafficante di cocaina

L’operazione della Guardia di Finanza del Comando provinciale di Varese si è svolta nell’ambito delle attività di contrasto al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, e poche ore fa, a Malpensa, si sarebbe conclusa con l’arresto di un insospettabile corriere e il sequestro di oltre 13 kg di cocaina per un profitto illecito stimato intorno al milione e 400mila euro. Le Fiamme Gialle del Gruppo Malpensa avrebbero passato al setaccio il profilo dei passeggeri a bordo di uno dei voli “sensibili” in materia di narcotraffico, proveniente dalla Repubblica Dominicana, e l’unità cinofila avrebbe permesso di scovare l’insospettabile sedicente disabile appena giunto in Italia.

Apparentemente affetto da disabilità, il passeggero spagnolo si sarebbe fatto assistere dal personale locale ma sarebbe stato intercettato dai finanzieri e fermato a seguito della scoperta: la sedia a rotelle su cui si muoveva era imbottita di droga. Occultati all’interno, le Fiamme Gialle avrebbero trovato 11 panetti di cocaina purissima per un totale di 13 kg e 350 gr. Smascherato dal cane antidroga, il finto disabile si sarebbe alzato e sarebbe stato condotto presso il carcere di Busto Arsizio a disposizione dell’Autorità giudiziaria. L’arresto in flagranza di reato è stato convalidato poche ore più tardi. Secondo gli investigatori, il carico scoperto al finto invalido a Malpensa sarebbe stato destinato alle piazze di spaccio italiane suddiviso in almeno 27mila dosi per un guadagno da capigiro.











