Si finge invalido per farsi cambiare pannolone da badanti/ 29enne arrestato per frode

Ventinovenne si finge invalido per un anno per farsi cambiare il pannolone dalle badanti. E’ una storia incredibile quella che arriva da New Orleans e che vede protagonista il giovane Rutledge Deas, il ragazzo che per oltre un anno ha organizzato una messinscena a cui tutti avevano creduto. Il motivo? Soddisfare le sue fantasie sessuali. Il 29enne desiderava infatti che le donne che lo assistevano gli cambiassero il pannolone e per questo motivo non ha esitato a condurre una vita da malato. Rutledge Deas si è finto così un diciottenne affetto da disabilità fisiche e mentali, ben contento di condurre una vita con delle limitazioni evidenti pur di assecondare le sue fantasie erotiche. La vicenda è andata avanti per un anno, fino a quando una delle sue badanti non si è accorta che c’era qualcosa che non tornava…

SI FINGE INVALIDO PER FARSI CAMBIARE PANNOLONE DA BADANTI

Il 29enne che si è finto invalido per farsi cambiare il pannolone dalle badanti è stato denunciato alle autorità proprio da una delle donne che per un anno lo aveva creduto incontinente. Quando si è accorta che nel comportamento del giovane c’era qualcosa di strano, la donna ha segnalato il ragazzo alla polizia, che ha appurato come quella messa in piedi dal ventinovenne fosse una recita in piena regola. Il colpo di scena finale, però, è costato molto caro al giovane Rutledge Deas: nel simulare la sua condizione di invalido, infatti, l’impostore aveva usufruito anche di sgravi e agevolazioni fiscali che non gli sarebbero spettate dal momento che era godeva di ottima salute. Come riportato da Fox 8 Live, per questo motivo il ragazzo è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di frode.

