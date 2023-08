Si finge medico chirurgo ma ha la terza media/ Matteo Politi, chi è l’italiano ricercato in tutto il mondo

Matteo Politi, si spacciava per chirurgo estetico ma in tasca aveva solo un diploma di terza media

Si fingeva chirurgo estetico, specialista in “cosmetic and aesthetic medicine”, ma in realtà aveva conseguito appena un diploma di terza media. Nonostante fosse sprovvisto persino di un diploma di scuola superiore, oltre alla laurea in medicina e della specializzazione ovviamente, da oltre quindici anni, prima in Italia e poi in Romania, Matteo Politi continuava a dichiararsi medico, addirittura “dottore dei vip”, specialista in chirurgia plastica. L’uomo nel corso di questi anni ha operato in varie cliniche, occupandosi di tantissimi pazienti.

Nel 2010 è stato beccato grazie ad una vigilessa che, delusa dai suoi trattamenti, lo aveva messo nei guai. Come riferisce il Corriere, era venuto a galla che il falso dottore aveva operato anche in pronto soccorso e in due ospedali veronesi, a Borgo Trento e al Policlinico, senza alcun titolo. Dopo il “caos” scoppiato in Italia, quindi, Politi si è spostato in Romania, a Bucarest, dove ha continuato ad operare in quattro importanti cliniche. In questo caso, per non destare sospetti, aveva cambiato pure il suo nome, ma nel 2019 è arrivato l’arresto.

Matteo Politi è scappato a Hong Kong?

Ad insospettirsi, in Romania, erano state alcune infermiere che lo assistevano durante una operazione, dove in un intervento di routine, Matteo Politi impiegò quattro volte il tempo necessario per la sostituzione di una protesi al seno. Processato per truffa, il finto medico è stato condannato a tre anni e 10 mesi di reclusione: la sentenza è diventata definitiva a marzo di quest’anno.

Adesso, quindi, Matteo Politi dovrà scontare la pena in carcere. Sempre se le autorità riusciranno a trovarlo, dato che è scappato e che si sono perse le sue tracce. A quanto pare, adesso, Politi si troverebbe in Asia a Hong Kong, dove si sarebbe rifugiato per sfuggire al carcere e ricominciare da zero.

