Si impicca al cavalcavia A2 dopo aver ucciso la moglie/ Omicidio suicidio a Salerno

A San Mango Piemonte, in provincia di Salerno, un uomo ha ucciso la moglie per poi suicidarsi. L’episodio, come riferisce l’edizione online del quotidiano La Stampa, è avvenuto nella giornata di oggi, alle prime luci dell’alba, e in base a quanto si è appreso pare che l’uomo abbia colpito la moglie con un coltello da cucina, ferendola mortalmente. Dopo aver compiuto l’assassinio, il killer si sarebbe allontanato da casa per poi a sua volta togliersi la vita impiccandosi presso un cavalcavia di un’autostrada.

Entrambi avevano 60 anni, di conseguenza non siamo di fronte ad un “classico” caso di omicidio suicidio di una coppia anziana disperata, e le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire quanto accaduto con esattezza. Pare che una volta giunti i soccorsi presso l’abitazione della coppia, la donna sia stata trovata priva di sensi, per poi morire poco dopo. Sulla vicenda, spiega ancora La Stampa, stanno indagando i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Salerno, diretti dal comandante Antonio Corvino.

UCCIDE LA MOGLIE POI SI SUICIDA A SALERNO: INDAGINI IN CORSO

Il luogo del suicidio dell’uomo è il cavalcavia presente tra gli svincoli di San Mango Piemonte e Pontecagnano Nord della A2 -Autostrada del Mediterraneo, tratto autostradale che è stato obbligatoriamente chiuso dalle forze dell’ordine per eseguire tutti gli accertamenti.

Sul posto si sono recati anche gli uomini dell’Anas per gestire la viabilità, e il traffico è stato fatto obbligatoriamente uscire in direzione nord presso lo svincolo di Pontecagnano Nord con rientro in A2 presso lo svincolo di Salerno attraverso la Tangenziale di Salerno. Un episodio gravissimo che ha gettato nello sconforto la comunità di San Mango Piemonte, e su cui andrà fatta chiarezza nei prossimi giorni, a cominciare dal perchè di tale omicidio-suicidio. Non è da escludere, ma si tratta solo di ipotesi, che la donna volesse lasciare il suo omicida, e questi l’abbia appunto uccisa per poi togliersi la vita, morso dai sensi di colpa.

