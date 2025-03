Si è concluso con quattro arresti il tentativo di un gruppo satanista di organizzare una messa nera all’interno del Campidoglio del Kansas. Circa 30 persone con il loro leader Michael Stewart si sono radunati fuori dalla Statehouse per protestare contro il presunto favoritismo dello Stato americano nei confronti dei cristiani, in quanto consentono loro di organizzare degli eventi all’interno.

L’iniziativa del gruppo satanista Satanic Grotto, che voleva tenere una propria cerimonia nella sede governativa del Kansas, ha generato una controproposta di un gruppo di cristiani, inorriditi anche dalle immagini diffuse dai satanisti. Così un centinaio di cristiani si sono radunati fuori dal Campidoglio, cantando e invitandoli ad accettare Gesù, mentre altre centinaia si sono radunati un po’ più distanti.

In rete sono circolati diversi video, tra cui uno in cui si vede il leader che getta a terra un’ostia prontamente recuperata da un cristiano, che non voleva venisse profanata, ma anche uno girato da KSNT-TV che mostra Stewart mentre prova a tenere la messa nera davanti al suo gruppo, per poi prendere a pugni un giovane che voleva strappargli un foglio che aveva tra le mani. Alla fine sono intervenuti diversi agenti che hanno trascinato Michael Stewart a terra e lo hanno ammanettato, mentre lui continua a urlare “Ave, Satana!“.

CAOS AL CAMPIDOGLIO PER UNA PROTESTA SATANISTA

Stando a quanto riportato da CBS News, i registri online mostrano che il leader del gruppo satanista è stato incarcerato brevemente venerdì pomeriggio per sospetto disturbo della quiete pubblica e assembramento illegale, poi è stato rilasciato con una cauzione di mille dollari. La Kansas Highway Patrol, che si occupa della sicurezza della Statehouse, ha dichiarato che anche altre due persone entrate nell’edificio con Stewart sono state arrestate per assembramento illegale.

Ma anche il cristiano che ha cercato di sottrarre il copione della messa nera sarebbe stato identificato e fermato, infatti in questo caso i registri online mostrano che il 21enne è stato arrestato per sospetta condotta disordinata e la sua cauzione è stata fissata a mille dollari. Un suo amico ha raccontato che stava cercando di aiutare una donna che voleva strappare il copione di Stewart e “non ha tirato alcun pugno“.

Peraltro, la donna in questione si era recata alla Statehouse con i suoi tre figli più piccoli per depositare una petizione di protesta contro la messa nera. A quel punto si sarebbe avvicinata a Stewart e nella confusione che ne è seguita sarebbe finita a terra la figlia di 4 anni.