Si lasciano Stefania e Roberto a Matrimonio a prima vista 2024?/ Il gelo durante la convivenza a casa di lui

I novelli sposi di Matrimonio a prima vista 2024 faticano a trovare una quadra: cosa succede a Stefania e Roberto?

Anche per Roberto e Stefania a Matrimonio a prima vista è stata una puntata difficile, quella della convivenza. Il percorso dei due sposini non solo non decolla, ma sta entrando in un deludente vicolo cieco. I problemi emersi in queste puntate non diminuiscono, anzi aumentano e sembrano poter compromettere definitivamente il percorso. Al di là delle incomprensioni e delle difficoltà di comunicare, Roberto e Stefania hanno un’altra gatta da pelare: manca infatti l’elemento cruciale di un rapporto, l’attrazione fisica.

Almeno per quanto riguarda Stefania, appare chiaro che Roberto non sia il suo tipo e logicamente fa di tutto per evitare un contatto con lui. Roberto, dal canto suo, cerca di aprire qualche spiraglio nella compagna, ma agisce senza troppa convinzione, probabilmente perché conscio della situazione.

Matrimonio a Prima Vista 2024, Stefania non è attratta da Roberto e la convivenza non migliora il loro rapporto

Roberto e Stefania, dunque, avanzano a passo lento in questa edizione del programma di Real Time. Come dicevamo, la situazione è alquanto complicata e si è ingarbugliata parecchio perché a lei non piace lui. Stefania manda segnali di disinteresse chiari nei confronti del marito, che cerca di non farsi abbattere. La concorrente, invece, ha il morale sotto i tacchi. Non si sente al meglio in questo esperimento sentimentale e soprattutto inizia a non tollerare certi atteggiamenti di Roberto.

Nello specifico, Stefania accusa il marito di trattarla come una bambina. La convivenza non migliora i rapporti, anzi li complica oltremodo e forse irrimediabilmente. Quando lei si trasferisce da lui inizia ad avvertire un senso di disagio non indifferente. Insomma, anche questa fase di Matrimonio a prima vista 2024 è cominciata malissimo per la coppia. Il futuro è segnato per Stefania e Roberto?











