L’Inter lavora già al futuro e un campione si libera proprio per vestire i colori nerazzurri: è il segnale che qualcosa si muove davvero.

La stagione non è ancora finita, ma l’Inter ha già la testa anche su ciò che verrà. Manca una sola partita, certo, ma è la più importante: la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain.

Calciomercato Roma News/ Le prime richieste di Gasperini: Gosens, Lucca, Pasalic e Frattesi (31 maggio 2025)

Una sfida da dentro o fuori, che può consacrare definitivamente la squadra di Inzaghi tra le grandi d’Europa. Però, al di là dell’emozione e dell’attesa, a Milano sanno bene che per restare al vertice non basta un’impresa. Serve continuità. Serve visione. Serve muoversi prima degli altri.

Ecco chi vuole l’Inter, si libera solo per la squadra nerazzurra

In società si respira la consapevolezza che questo gruppo, per quanto forte e affiatato, dovrà essere migliorato. L’obiettivo è chiaro: non accontentarsi. E in questo senso, qualcosa bolle in pentola. Un nome pesante, uno di quelli che non passano inosservati, è pronto a liberarsi. E lo fa, secondo fonti vicine all’ambiente, proprio per poter dire sì all’Inter. Non si tratta di un giocatore, ma di un allenatore. Una figura che conosce il calcio ad alti livelli, che ha carisma, visione e quella dose di coraggio che serve per guidare un top club.

Diretta Sinner Lehecka/ Roland Garros 2025 streaming video tv: è il terzo incrocio tra i due (oggi 31 maggio)

La scelta dipenderà molto dal futuro di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino ha fatto un lavoro straordinario, portando la squadra fino alla finale europea, ma il suo destino è ancora avvolto da un alone di incertezza. Non è detto che resti. Anzi, ci sono voci sempre più insistenti che parlano di un possibile addio, indipendentemente dall’esito della finale. Inzaghi ha estimatori ovunque, e dopo quanto fatto vedere nelle ultime stagioni, potrebbe decidere di intraprendere una nuova avventura. L’Inter, però, non vuole farsi trovare impreparata.

Ecco allora che entra in scena una figura inattesa, che negli ultimi mesi ha stupito tutti per la sua intelligenza tattica e per il modo con cui ha saputo trasformare una neopromossa in una realtà ambiziosa. Il nome è quello di Cesc Fàbregas. Ex fuoriclasse del calcio europeo, con un passato nei top club e un’intelligenza calcistica fuori dal comune, oggi è l’allenatore del Como. E proprio lui, secondo chi è vicino all’ambiente nerazzurro, si starebbe preparando a fare il grande salto. Non per tutti, ma per l’Inter sì. Solo per l’Inter.

Ernesto Pellegrini è morto, addio all'ex presidente Inter/ Aveva 84 anni, vinse lo scudetto dei record

Del resto, Fàbregas non ha mai nascosto di voler allenare ad altissimi livelli e di avere già in mente un’idea di calcio chiara, coraggiosa, moderna. In tanti lo considerano una delle promesse più affascinanti tra i nuovi tecnici emergenti. L’Inter osserva, valuta, prepara il terreno. Perché in casa nerazzurra sanno bene che non si può vivere di ricordi, nemmeno quando sono splendidi. Bisogna guardare avanti. Sempre.