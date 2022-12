Sì, lo voglio: film Rai 2/ La regia della pellicola romantica di Christie Will Wolf

Sì, lo voglio: film in onda il pomeriggio di Natale

Nel pomeriggio del 25 dicembre alle 17.10, su Rai 2 va in onda una commedia sentimentale del 2018 “Sì, lo voglio”, anche conosciuta con il titolo originale “Yes, I do!”. La regia è di Christie Will Wolf che nel 2022 ha vinto come migliore sceneggiatore ai Canadian Leo Awards. La sua carriera è iniziata facendo l’assistente al regista Peter Berg. Oltre a fare la regista è anche scrittrice e produttrice televisiva e cinematografica canadese. La protagonista femminile del film è Jen Lille. Il protagonista maschile è Marcus Rosner, attore canadese che ha iniziato a recitare nel 2012 e ha alle spalle ruoli in Supernatural, Arrow e Once Upon a Time. Tra gli altri nel cast c’è anche Jessica Lowndes.

Sì, lo voglio: la trama del film

Nel film “Sì, lo voglio”, Charlotte è una pasticcera molto impegnata mentre il fidanzato James nella vita è un meccanico di elicotteri. La loro relazione prosegue bene, almeno fino al matrimonio: Charlotte, in preda all’ansia, lascia infatti per ben tre volte il ragazzo all’altare, ma nonostante ciò la loro storia prosegue. Charlotte si convince di voler fare il grande passo e vuole proporre al fidanzato di sposarsi, questa volta davvero. Le cose si complicano quando ricompare l’ex fidanzata di James che lo rivuole indietro.

Charlotte ha paura di impegnarsi con James con un matrimonio, lui nonostante tutto la ama ancora, ma fatica a credere che non verrà lasciato all’altare ancora una volta, anche se lei gli dice che non lo farà. Tuttavia Charlotte, non appena sente parlare di nozze, prova un’ansia senza giustificazioni. Mentre lei pianifica le quarte nozze, arriva Nicole (Jessica Lowndes), ex fidanzata di James, che farà di tutto per riprenderselo.

