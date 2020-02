Si muore tutti democristiani/ Video, su Rai 3 il film de Il Terzo Segreto di Satira

Si muore tutti democristiani va in onda oggi, venerdì 7 febbraio, su Rai 3 a partire dalle ore 21,20. Si tratta di una pellicola realizzata in Italia nel 2017 da IBC Movie in collaborazione con Rai Cinema mentre la distribuzione ai botteghini è stata gestita dalla 01 Distribution. La regia è stata affidata a Il terzo segreto di satira i quali si sono occupati anche della sceneggiatura e del soggetto in collaborazione con Ugo Chiti. Il montaggio è stato eseguito da Giuseppe Trepiccione, le musiche della colonna sonora sono state composte da Gianluca Misiti ed i costumi di scena sono di Elena Moncada. Nel cast tra gli altri ci sono Walter Leonardi, Massimiliano Loizzi, Marco Ripoldi, Valentina Lodovini, Renato Avallone, Martina De Santis e Brenda Lodigiani.

Si muore tutti democristiani, la trama del film

Ecco la trama di Si muore tutti democristiani. Ci troviamo in Italia dove vivono i ragazzi accomunati non solo dagli stessi ideali politici tendenti alla sinistra puritana ma anche dalla straordinaria passione per la realizzazione di documentari. Da sempre hanno frequentato ambienti politici di sinistra e soprattutto hanno dimostrato di essere particolarmente in linea con quelli che sono sempre stati i punti fermi di questo genere di classe politica. Il loro più grande sogno però è sempre stato quello di poter emergere come casa produttrice di documentari il che avrebbe permesso loro di poter girare tutto il mondo e realizzare documentari di vario genere con particolare riferimento a tematiche sociali. Tuttavia come del resto anche in politica la realtà è ben differente in quanto per tirare avanti non solo sono costretti a realizzare video che vengono pubblicati sul sito internet da diverse aziende per obiettivi di natura pubblicitaria ma anche e soprattutto si ritroveranno a dover realizzare video per matrimoni ed altri eventi privati. Tuttavia la grande occasione per realizzare finalmente il loro sogno arriva nel momento in cui il presidente di una società Onlus che si occupa di dare assistenza agli immigrati che si mettono in marcia dai propri paesi per raggiungere zone più tranquille, li offre con un carico piuttosto ben pagato. I tre amici dovranno realizzare un documentario venga raccontata la grande passione è l’impegno dei volontari che cercano di dare aiuto a persone bisognose. Tuttavia i tre amici si renderanno conto che il capo di questa Onlus sia in realtà un malvivente che si sta arricchendo ai danni degli immigrati. In pratica i tre amici dovranno riflettere sull’opportunità di accettare il lauto compenso è stato offerto e quindi rinnegare i propri ideali politici. Cosa faranno?

Video, il trailer di Si muore tutti democristiani





