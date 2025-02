Cosa vuol dire “si na preta”: significato complimento a Rose Villain a Sanremo 2025

Rose Villain era pronta a esibirsi sul palco dell’Ariston per cantare “Fuorilegge“, la canzone in gara al Festival di Sanremo 2025, ma proprio in quei pochissimi secondi che intercorrono tra la presentazione dei conduttori e il momento in cui bisogna cominciare a cantare, si è sentito un urlo in sala: “Si na preta“.

L’espressione è stata sentita in maniera chiara anche da chi stava seguendo la prima serata da casa, ma in pochi hanno capito il suo significato. Non hanno avuto problemi di interpretazione coloro che hanno familiarità con il dialetto napoletano, visto che si tratta di un’espressione tipicamente partenopea.

Nello specifico, è un complimento che solitamente a Napoli viene rivolto alle ragazze molto belle, in particolare toniche come la “pietra”. Chissà se Rose Villain ci ha fatto caso e ha colto il riferimento, di sicuro può avergliene parlato il marito Andrea Ferrara, visto che è di origini partenopee.

La reazione dei social: ironia e sgomento

L’elogio che è stato urlato a Rose Villain prima della sua esibizione al Festival di Sanremo 2025, però, ha diviso i social. Senza dubbio è un complimento con cui si voleva evidenziare la sua bellezza “divina” e le sembianze scultoree, dopo che qualcuno aveva rotto quel breve momento di silenzio con un “sei bellissima“. Poi si è preso tutta la scena quello slang partenopeo, che divide sui social, in quanto è comunque un po’ volgare.

C’è chi ci ha scherzato su, altri invece hanno espresso tutto il loro disappunto per una tendenza che, in effetti, è stata registrata per tutta la serata, quella cioè a usare quei secondi di silenzio per urlare complimenti che, nel caso in particolare delle concorrenti donne, si riferivano guarda caso sempre al loro aspetto fisico, mai alle loro doti canore o alla loro carriera.