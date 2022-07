Si Pih Ko, chi è e cosa ha detto indigena a Papa/ Sui social “Una forma di protesta…”

Il fuori programma di Si Pih Ko durante l’incontro a Maskwacis tra Papa Francesco e le popolazioni indigene First Nations, Metis e Inuit è diventato un caso, non solo in Canada. Il “movimento dei popoli indigeni”, ad esempio, sui social ha pubblicato l’intervento della donna indigena per dimostrare che la maggioranza degli indigeni canadesi è indignata per la visita del Santo Padre e ritiene che le sue scuse siano vuote. Nel video si vede Si Più Ko che canta una canzone sulle note di “O Canada“, ma che nulla a che fare a livello contenutistico con l’inno canadese, al termine del quale fa un breve discorso, incomprensibile ai più perché nella sua lingua, che però trasmette dolore e commozione.

In molti non hanno compreso né il senso di questo fuori programma né il messaggio che Si Pih Ko ha mandato al Papa, giunto per dare le sue scuse alle comunità native del Canada per le politiche di assimilazione e gli orrori delle scuole residenziali governative, in gran parte gestite dalla Chiesa cattolica. Di sicuro l’intervento di Si Pih Ko è stato un momento molto “potente”, non solo per le lacrime che hanno solcato il volto della donna indigente mentre cantava una canzone che solo nella melodia ricordava l’inno nazionale canadese.

SI PIH KO, PROTESTA CONTRO VISITA PAPA FRANCESCO?

Seguito alle scuse di Papa Francesco, quel canto non faceva parte del programma ufficiale. «Non era O Canada. È nella nostra lingua dei Quattro Venti. Sembra O Canada, ma è un dialetto antico della lingua dei Quattro Venti», ha dichiarato la donna a Global News. Inoltre, ha spiegato di averla già cantata in passato, ad esempio durante la visita del Principe Carlo. Si Pih Ko ha raccontato di essere cresciuta lontano dalla sua famiglia, di essere stata costretta al cattolicesimo e di aver espresso tutto il dolore vissuto tramite quella canzone improvvisata. Riguardo il suo breve discorso, ha chiarito di aver pronunciato quella che ha definito la «legge di queste terre». La traduzione letterale non è di facile comprensione ed è proprio questo che ha alimentato interpretazioni varie sui social.

Ad esempio, c’è chi ritiene quel discorso di protesta contro la visita del Papa. Un utente, ad esempio, ha spiegato che avrebbe chiesto al Pontefice di togliersi il copricapo. Inoltre, l’utente Stephanie Ambroise ha condiviso una traduzione approssimativa di ciò che avrebbe detto alla fine della canzone: «Ha detto qualcosa come “prendete i vostri uomini e andate a casa e raddrizzate i torti del passato”. Inoltre, ha detto che la terra era pulita e pura prima che arrivassero i colonizzatori e la Chiesa». Global News peraltro segnala che Si Pih Ko ha detto che l’ha addolorata vedere i leader delle Prime Nazioni sul palco con Papa Francesco a Maskwacis, a conferma dell’indignazione degli indigeni canadesi.

