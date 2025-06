Si può fare… amigo, film su Rete 4 diretto di Maurizio Lucidi

La programmazione per il pomeriggio di Rete 4, giovedì 12 giugno 2025, prevede la messa in onda della western comedy intitolata Si può fare… amigo.

Questo film è una co-produzione del 1972 di Italia, Francia e Spagna e vede alla regia Maurizio Lucidi, cineasta affermato in questo genere cinematografico con lungometraggi quali Due once di piombo (1966), Pecos è qui: prega e muori! (1967) e La più grande rapina del West (1967).

Simone e Sonia B, chi è la seconda coppia ufficiale di Temptation Island?/ "Dopo 6 anni non gli piaccio più"

La parte musicale è invece curata da Luis Bacalov, compositore argentino che collaborerà in diverse occasioni con Lucidi a partire da La più grande rapina del West (1967) fino a Gli esecutori (1976).

Nei panni del vagabondo Coburn Thompson troviamo l’amatissimo Bud Spencer, ovvero Carlo Pedersoli, uno tra gli interpreti più apprezzati di questo filone cinematografico, diventato famoso grazie alle divertenti scazzottate sullo schermo al fianco del collega Terence Hill.

Nel cast, anche Jack Palance, Francisco Rabal, Renato Cestiè, Dany Saval, Luciano Catenacci e Franco Giacobini.

Anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta, Hanife muore?/ Chi e perché tenterà di ucciderla: spoiler

La trama del film Si può fare… amigo: un bimbo da proteggere, un’eredità che fa gola e un pistolero senza scrupoli

Si può fare… amigo segue le avventure di Coburn Thompson (Bud Spencer), un uomo tanto buono di cuore quanto possente di fisico, che riesce a guadagnare qualcosa da vivere mentre vagabonda per le strade della città.

Un giorno, il protagonista si trova quasi per caso ad assistere il vecchio signor Anderson, ed è proprio quest’ultimo che in punto di morte gli affida il suo adorato nipotino Chip (Renato Cestiè) e tutta la documentazione legata alla sua proprietà.

Giovanni e Francesca di Uomini e Donne stanno ancora insieme?/ L'annuncio clamoroso dopo il trono

Coburn inizia così a prendersi cura di Chip, trovandosi a fare i conti con una banda di malviventi che vuole fare male al ragazzino per entrare in possesso del terreno di cui è diventato proprietario. Intanto arriva in città un abile pistolero di nome Sonny, pronto a costringere il buon Coburn a sposare sua sorella, innamorata di lui, e che secondo l’uomo avrebbe sedotto e abbandonato.

Il piano del nuovo arrivato è ben chiaro: costringere l’inconsapevole Coburn a sposare la sorella per poi assassinarlo a sangue freddo.

Se da un lato, quindi, il protagonista si trova ad affrontare una serie di violente aggressioni a causa del terreno, dall’altro deve fare anche i conti con le sue vicende private ma, inaspettatamente, proprio Sonny si rivelerà un alleato prezioso.