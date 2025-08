Questo bellissimo castello si trova in Italia: è un piccolo gioiello storico sito in una delle località più belle della penisola.

Un castello in mezzo al mare, uno scorcio davvero unico che offre un panorama paesaggistico speciale che incanta e che lascia senza parole, dove la natura prevale e domina, Sullo sfondo del blu intenso del mare e del cielo si erige un edificio storico che ricorda i borghi medievali: un posto che merita di essere visto e che resterà nei ricordi di ogni visitatore. Impossibile credere che questo castello si trovi davvero in Italia, e invece è una rovina incantata facilmente raggiungibile.

Si tratta del castello aragonese che si trova nella località di Le Castella, zona sulla costa ionica della Calabria, nell’Isola di Capo Rizzuto: un’area circondata dal mare e da tanta natura e che offre diversi tipi di paesaggi. Il sito è l’espressione perfetta di un’architettura storica prestigiosa e panorami incantevoli che si mixano mare e verde. Primeggia nel paesaggio il bellissimo castello che è stato costruito su una sorta di isolotto, una lingua di terra che si tuffa nel mare.

E’ davvero un monumento magnifico e unico nel suo genere che domina il panorama e lascia senza parole i visitatori. La zona della Castella risale al IV secolo a.C., periodo in cui l’area era considerata da i greci un punto strategico per gli affari commerciali e non solo. Sembra inoltre che la località sia anche citata da Omero nell’Odissea. L’area fu importante anche nel periodo medievale quando furono costruite diverse opere difensive come il castello, che all’epoca era considerato una grande fortezza.

Il Castello aragonese, un monumento magnifico circondato dal mare

Il Castello aragonese è una rovina unica nel suo genere fu edificato in epoca angioina nel XIII secolo e potenziato dagli aragonesi tra il XV e il XVI secolo ed oggi è il simbolo della zona. Diverse le immagini diffuse in rete della rovina, tutte davvero splendide che mettono in evidenza la maestosità dell’edificio. Il castello si erige praticamente in mezzo al mare e sembra sospeso in cielo: un panorama difficile da trovare in altre parti del mondo.

Oggi il castello può essere visitato e grazie ad appositi tour e guide è possibile raggiungere anche diversi punti. E’ inoltre teatro di diverse manifestazioni e eventi ed è considerato il simbolo della località che anno dopo anno è frequentata dal tantissimi turisti. E’ infatti una meta ambita per il mare, ma anche per le aree naturali e di collina. Inoltre offre diverse attività da fare e tanti sono i luoghi visibili nei dintorni.

Le Castella, ricca di parchi marini e biodiversità nei fondali

La Castella è una zona decisamente molto ambita dai turisti, è situato nell ’Area Marina Protetta di Capo Rizzuto, considerata tra i parchi marini più belli del territorio. Nei fondali è possibile ammirare le tante biodiversità e sembra un luogo incontaminato dalla civiltà, anche per questo che c’è molta attenzione nel proteggerlo.

Il borgo è un vero villaggio dei pescatori ed è ricco di storia che vale la pena conoscere. Oltre a visite in barca, spettacoli, e i vari eventi è possibile godere di aria pulita, un mare cristallino e del cibo tipico dell’area: non mancano infatti degustazioni di prodotti del territorio.