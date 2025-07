Temptation Island continua la sua ascesa nell’Olimpo degli ascolti. Il format è la conferma che i reality non sono del tutto morti, anzi se ben fatti, appassionano il pubblico che non manca d’interessarsi alle vicissitudini dei protagonisti di turno. Le coppie che accettano di partecipare al viaggio dei sentimenti mettono sotto esame il loro rapporto, che per diverse ragioni non sta vivendo momenti felici. Nel corso delle varie edizioni sono diversi i fidanzati che si sono messi alla prova, alcuni hanno lasciato il programma insieme affrontando le loro divergenze, mentre altri hanno posto la parola fine al loro amore.

Certo il viaggio dei sentimenti è un test non facile da superare, e il contesto tv non agevola, vista anche la presenza dei bellissimi tentatori e tentatrici, che mirano a mettersi in mostra e a ottenere visibilità e non solo social. Nell’edizione in corso si stanno distinguendo diverse coppie e su alcune si sono fatte già alcuni pronostici. Tra questi Sonia e Alessio che sin dalla prima puntata hanno fatto molto parlare di loro: lei, dopo aver sentito alcune affermazione del fidanzato ha invocato il falò anticipato a cui l’avvocato non si è presentato.

Eccezionalmente lei è rimasta nel villaggio delle fidanzate e ha detto no ad un nuovo incontro con Alessio. Poi c’è chi è convolato a nozze dopo aver partecipato al programma. Una coppia che ha preso parte al reality nel 2023 ha pronunciato il suo si lo scorso weekend. Si tratta di due personaggi che i fans di Temptation Island hanno amato particolarmente: Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara.

Temptation Island, Gabriela e Giuseppe finalmente sposi

Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferraras hanno superato la prova di Temptation Island, coppia presente nell’edizione 2023 hanno fatto molto parlare di loro. Insieme da 9 anni hanno finalmente detto il loro si e hanno coronato il loro sogno d’amore davanti ad amici, parenti e agli ex concorrenti del reality dei sentimenti. I festeggiamenti sono iniziati il sabato sera con la tradizionale serenata e culminati con una splendida cerimonia a cui è seguito un party organizzato alla perfezione.

Tra gli invitati più in vista Francesca Sorrentino, ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente di Temptation 2023, ma anche l’ex Manuel e il corteggiatore Gianluca Costantino che ha scelto alla fine del suo percorso nel daytime di Maria De Filippi. La relazione tra i due però non ha avuto un lieto fine e ad oggi la Sorrentino si definisce single, anche se è stata accusata di essere ancora legata a Maura.

Matrimonio Gabriela e Giuseppe, primi scatti social

Diversi gli scatti social del matrimonio di Gabriella e Giuseppe condivisi dai presenti, ma anche dai diretti interessati. La coppia è apparsa felice e pronta ad affrontare un vita insieme: hanno moltissimi progetti tra cui quello di mettere su famiglia. I dissapori vissuti a Temptation Island sembrano ormai un lontano ricordo, l’esperienza del reality è stata formativa per entrambi.

I due hanno infatti fatto tesoro di quanto è accaduto e hanno preso consapevolezza del loro modo errato di approcciarsi in un rapporto. Gli scatti delle nozze sono molto belli e confermano l’affinità esistente fra i due, anche se caratterialmente sono molto diversi.