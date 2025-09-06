L'amatissima conduttrice è prontissima al gran passo. Le nozze sono sempre più vicine. Il dolce annuncio

“Si sposa!”, il tenero e romantico annuncio che spiazza e, nel contempo, rallegra in men che non si dica i cuori. Nessuno o quasi se l’aspettava. Dunque si può parlare di qualcosa di assolutamente inaspettato ma non di un fulmine a ciel sereno perché è un fatto felice e dolcissimo.

Tanto più che a dire il suo sì più bello è una donna bellissima, nonché una bravissima e amatissima conduttrice. Una professionista con la “P” maiuscola che ha dimostrato sempre più con il trascorrere del tempo di essere non solo talentuosa nel condurre programmi di vario genere ma di essere una showgirl completa.

Non per nulla sa pure cantare e ballare. Inoltre possiede un’innata simpatia, una grande empatia e la classica battuta sempre pronta in tasca. Dolcissima e sensibile, ha conquistato i cuori dei suoi tanti estimatori con il racconto della sua vita di mamma e di donna, soprattutto durante il periodo del Covid e dei vari lockdown.

Per anni è stata single anche se, di tanto in tanto, si mormorava per lei l’arrivo di un nuovo amore o di qualche flirt. Alla fine, complice una splendida pista da ballo e una divina padrona di casa, è scattata la scintilla con un ballerino e maestro, indubbiamente molto affascinante, con la quale la liason procede tuttora a gonfie vele. Non per nulla per loro si parla di fiori d’arancio. Tuttavia per lei sarebbe il secondo matrimonio.

Bianca Guaccero, la showgirl pronta per il sì, l’indiscrezione

Stiamo parlando di Bianca Guaccero che ha conosciuto il suo attuale compagno, ovvero Giovanni Pernice, a Ballando con Le Stelle ove ha trionfato. Il loro primo bacio, come ha lei stessa rivelato nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, è avvenuto alle prove. Da allora i due non si sono più lasciati. Nel corso dell’estate hanno fatto battere forte il cuore ai loro rispettivi estimatori con degli scatti tenerissimi e, nel contempo, assai simpatici, ove l’intesa a mille era più che papabile. E pure Silvia Toffanin, quando l’ha avuta sua ospite nel salotto di Verissimo, aveva capito che fra i due l’amore fosse quello con la “A” maiuscola.

Adesso il settimanale Chi ha sganciato la bomba, sostenendo che la conduttrice Rai sarebbe pronta al gran passo. “Dal passo a due al grande passo”, così si legge testualmente sul noto magazine. Tuttavia in tempi meno sospetti è stato il giurato Fabio Canino a intuire il grande affiatamento tra i due.

“La vostra storia d’amore ci porterà in Puglia al matrimonio, vorrei un lieto fine per voi”, aveva infatti dichiarato il professionista. E intanto che i fan attendono una conferma riguardo a ciò, sognando di vedere la loro beniamina più bella che mai il giorno delle nozze, sale a dismisura l’attesa per rivederla grande protagonista di una nuova fiction Rai.