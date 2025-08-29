Una coppia molto amata dai fan si starebbe lasciando, ma di chi si tratta e che cosa sta succedendo realmente? Ecco che cosa sappiamo, in merito

Quando si lavora nel mondo dello spettacolo, i riflettori sono puntati sui vari personaggi e il pubblico, oltre ad ammirare i propri beniamini per il loro talento, da un punto di vista professionale, sono soliti seguirli anche per ciò che concerne la loro vita privata.

In particolare, sono curiosi delle loro relazioni, della loro quotidianità. In altre parole, vogliono conoscere la vera essenza di una persona, oltre il personaggio. Ed è per questo che da alcuni anni a questa parte, con l’avvento dei social, c’è stato un vero e proprio avvicinamento tra fan e artisti. Su Instagram, Facebook e su altri social le distanze si accorciano sempre di più, in quanto c’è la possibilità anche di conversare con i propri beniamini, scrivendo messaggi in direct o commenti sotto ai post.

Molti attori, cantanti ecc., condividono con il proprio pubblico pensieri, cose che accadono nella vita di tutti i giorni, e si mostrano più per come sono. Questo accresce il desiderio di conoscere anche cosa accade nelle loro relazioni di coppia, e a volte i fan si legano tanto a entrambi i partner, da condividere anche il dispiacere di una eventuale separazione.

Ogni segnale un po’ anomalo da parte di uno dei due o di entrambi, sui social, può scatenare allerta. Ecco cosa è successo di recente.

Allarme per una coppia del mondo della musica: il gesto che preoccupa i fan

È stata un’estate un po’ incerta per quel che concerne la relazione di un amato duo della musica italiana: i Coma Cose. La coppia che ha deliziato tutti con il brano “Cuoricini”, durante l’ultima edizione del Sanremo condotto da Carlo Conti, ha visto rumors di una possibile rottura, poi categoricamente smentiti.

Tuttavia, nonostante le rassicurazioni dei diretti interessati, un dettaglio social, di recente, ha scatenato il panico tra i fan della coppia, che vi hanno subito fatto caso. Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano stanno insieme da anni, e sono molto apprezzati a livello musicale. Hanno preso parte ben tre volte alla nota kermesse che ogni anno si tiene puntuale al Teatro Ariston, con le canzoni intitolate Fiamme negli occhi (2021), L’addio (2023) e Cuoricini (2025).

Tornando alla coppia, qualcuno ha notato che Zanardelli avrebbe tolto il segui su Instagram alla compagna Francesca, ma lei, per ora, continua a seguirlo. Tuttavia, sono scattate le ipotesi di rottura. Quel che è certo, però, è che nessuno dei due ha confermato o smentito la cosa, per cui finché non saranno loro stessi a dire la propria, le voci di rottura restano solo mere ipotesi.