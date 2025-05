A due passi da Roma c’è un borgo incantato sospeso nel tempo, dove arte, mistero e natura si intrecciano tra i vicoli.

C’è un posto che sembra disegnato da un pittore rinascimentale, incastonato su una rupe di tufo come una fortezza sospesa tra cielo e terra. Un luogo dove il tempo pare essersi fermato, dove le pietre delle case raccontano storie sussurrate dal vento e ogni angolo custodisce un segreto.

Non è solo un borgo, è una piccola esperienza parallela, un rifugio a pochi chilometri da Roma che sembra appartenere a un’altra dimensione. Chi ci arriva per la prima volta lo fa con una certa curiosità, magari attratto da qualche fotografia su Instagram o da un consiglio dato quasi sottovoce.

Una volta varcato l’arco d’ingresso, tutto cambia. Si entra in una realtà diversa, più lenta, più umana, più vera. Calcata Vecchia è una visione: il silenzio, le pietre antiche, le stradine che si snodano dalla piazza principale come vene di un organismo vivente, pulsante. Quella lunga piazza centrale è molto più di un semplice spazio urbano. È teatro di incontri, di chiacchiere lente, di concerti improvvisati e mercatini d’artigianato. È il cuore che batte e che tiene insieme la comunità e i visitatori, che lì si trovano a essere, quasi senza accorgersene, spettatori e protagonisti allo stesso tempo.

Calcata ha ricevuto la Bandiera Arancione, un riconoscimento del Touring Club Italiano che certifica la qualità turistica e ambientale dei borghi dell’entroterra. E in effetti, qui, l’aria profuma di autenticità. Non c’è niente di costruito a tavolino, nessun effetto speciale. C’è solo la bellezza cruda, naturale, di un luogo che ha saputo reinventarsi, passando dall’abbandono alla rinascita culturale senza mai perdere la propria identità.

Infatti, sotto le strade, sotto quelle case di pietra che sembrano scolpite nel tufo, si nasconde un altro mondo. Calcata è anche sotterranea, scavata, profonda. Tante abitazioni celano al loro interno grotte, a volte su più livelli, usate oggi come cantine, laboratori d’artista o piccoli studi dove la luce filtra appena. Un tempo, però, quei luoghi avevano tutt’altro scopo: tombe, depositi, forse anche santuari pagani o cristiani di epoca remota. Sta di fatto che camminare a Calcata vuol dire sfiorare la superficie di qualcosa che pulsa anche sotto terra.

Teatro di alcuni film storici

Questa aura di mistero e poesia non è passata inosservata nemmeno al cinema. Calcata è entrata nella scenografia di film che hanno fatto la storia, come Amici Miei di Mario Monicelli o Il Decameron di Pier Paolo Pasolini. E non sorprende. Il borgo sembra nato per essere ripreso, raccontato, ammirato. Ogni angolo ha una sua luce, ogni scorcio è una potenziale inquadratura. Non serve essere registi per accorgersene.

Chi torna da Calcata lo fa con qualcosa in più. Un’emozione difficile da spiegare, una pace che non si trova nei luoghi comuni del turismo. È uno di quei posti che ti restano addosso, non perché abbiano qualcosa di straordinario in senso spettacolare, ma proprio perché riescono a essere magici senza sforzarsi. Magari la prossima volta che senti il bisogno di staccare, di ritrovarti, di rallentare un po’ il passo, saprai dove andare. E forse anche tu, una volta lì, ti sorprenderai a pensare che sì, Calcata non è solo un borgo. È una piccola parentesi perfetta nel caos del mondo.