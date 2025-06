E' una vera perla di questa regione, un luogo unico, dove il tempo sembra fermarsi. Se si è amanti della natura, bisogna andarci assolutamente

Sembra praticamente di essere catapultati in una fiaba, un luogo splendido, un bosco incantato che va assolutamente scoperto. Soprattutto se si è amanti della natura, non si può non andare perlomeno una volta nella vita, calandosi in un’atmosfera talmente surreale da sembrare magica.

Ci sono diversi sentieri da scoprire, circondati da alberi che arrivano a misurare anche 25 metri, si trova in Campania ed è un luogo che si può visitare tutto l’anno, sebbene nel mese di luglio ci sia un evento cui vale la pena partecipare.

La Cipresseta di Fontegreca, dove si trova

Si chiama Cipresseta di Fontegreca ed è conosciuta anche come il Bosco degli Zappini, un vero e proprio angolo di paradiso che si trova nel Parco Regionale del Matese, in Campania. La particolarità risiede nel fatto che è una delle foreste più grandi ciprressate d’Italia, ricca appunto di cipressi mediterranei, molti dei quali arrivano a misurare anche 25 metri.

Nota anche come Bosco degli Zappini, il nome potrebbe risalire all’anno Mille, a riguardo infatti ci sono alcune storie che narrano come i cipressi siano stati piantati dagli antichi greci e Zappini è un nome di origine francese, perché i francesi nel Settecento avrebbero confuso i cipressi con gli abeti, che si chiamano “sapin”. Questo polmone verde è immenso, ha una superficie all’incirca di 40 ettari, con alberi che hanno anche 500 anni. Per fortuna si tratta di una specie, quella mediterranea, che è immune da un cancro che sta coinvolgendo gran parte dei cipressi del Mediterraneo.

La particolarità di questo bosco risiede nel fatto questa specie di cipressi è molto rara nella zona appenninica in cui è situato il bosco. Pare che i primi cipressi siano stati piantati dai monaci benedettini nel IX secolo, poiché simboleggiavano l’eternità e la spiritualità. La Cipresseta di Fontegreca è ricca di questi alberi, in questo scenario incantato si può godere anche di un certo fresco che arriva dal torrente Sava, che con le sue acque limpide crea piscine naturali e cascate, il luogo ideale dove potersi rinfrescare durante le passeggiate.

Grazie ai suoi numerosi sentieri è il luogo ideale per gli amanti del trekking o anche solo per chi ha voglia di godersi una giornata immersa nel verde e nel fresco di un bosco. La Cipresseta, infatti, è frequentata da tantissimi camminatori, ma anche da famiglie con bambini, anche perché i percorsi che si possono scegliere sono adatti a tutti, non bisogna essere esperti per percorrerli. Oltre ai cipressi ci sono anche rari esemplari di flora e fauna. Se si è fortunati è possibile incontrare qualche piccolo scoiattolo che gioca tra i rami degli alberi.

L’atmosfera incantata e il fascino di una natura che cambia ogni volta aspetto, con fasci di luce che illuminano gli alberi e le cascate cristalline, rendono questo luogo davvero un gioiello da preservare. Nella Cipressata di Fontegreca si celebra ogni anno – nel mese di luglio – la “Festa del Cipresso”, un evento che richiama visitatori da tutta Italia.