Si tuffa nel Po per salvare il suo cane/ 42enne muore annegato a Piacenza

Una vicenda drammatica si è consumata nel pomeriggio di ieri, domenica 9 agosto 2020, in Emilia-Romagna, precisamente a Piacenza, dove un uomo di 42 anni, nel tentativo di salvare il suo cane, si è tuffato fra le acque del Po, all’altezza del ponte ferroviario. Un atto eroico e di coraggio estremo, al quale hanno assistito alcuni suoi amici, che raccontano di averlo visto finire sott’acqua senza riemergere più. Immediata la chiamata ai soccorritori del 118, che, giunti sulle rive del Po, hanno iniziato le manovre di rianimazione, passate attraverso un lungo e accurato massaggio cardiaco, purtroppo rivelatosi vano: la corsa in ambulanza verso l’ospedale si è conclusa con il decesso del 42enne negli ambienti del pronto soccorso. L‘animale, invece, riferisce l’ANSA, è sopravvissuto, ma ha perso per sempre il suo amico umano che tanto lo amava, a tal punto da mettere a repentaglio la propria esistenza pur di sottrarlo a morte certa. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Piacenza.

