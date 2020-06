Si tuffa nell’Adda per salvare figlia: morto 47enne/ Corpo ritrovato dopo un giorno

E’ stato trovato questa mattina il corpo senza vita di un uomo, Angelo Belluscio, padre 47enne il quale nella giornata di sabato si era tuffato nelle acque del fiume Adda nel tentativo di salvare la figlia di appena 10 anni in difficoltà mentre faceva il bagno. Un tentativo che però si era subito trasformato in tragedia dal momento che l’uomo era stato trascinato via dalla corrente, sparendo nel nulla. Prontamente erano iniziate le operazioni di ricerca da parte degli uomini dei vigili del fuoco del comando provinciale di Monza, assieme ai sommozzatori di Milano, fino però alla notizia drammatica giunta nelle passate ore e resa nota dall’agenzia di stampa Ansa. Il corpo ormai senza vita di Angelo Belluscio è stato individuato a Trezzo sull’Adda, in provincia di Monza, a circa due chilometri di distanza dal luogo della tragedia, ovvero a Cornate D’Adda, in provincia di Bergamo. Per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare. Le ricerche nelle ore precedenti al ritrovamento, si erano compiute in tutta la zona a valle del luogo dell’incidente.

SI TUFFA NELL’ADDA PER SALVARE FIGLIA: ANGELO BELLUSCIO

La notizia choc della morte di Angelo Belluscio, purtroppo era nell’aria dopo che l’uomo era sparito travolto dalla corrente del fiume Adda mentre tentava di mettere in salvo la faglia di 10 anni. Nella giornata di ieri, sabato 20 giugno, l’uomo e la figlia si trovavano in riva al fiume quando, intorno alle 18.30, la piccola avrebbe iniziato a manifestare qualche difficoltà mentre si trovava in acqua forse a causa delle correnti. Per tale ragione il padre si sarebbe tuffato per soccorrerla ma a sua volta, colto alla sprovvista, è stato trascinato da una grossa massa d’acqua mentre tentava di mettere in salvo la piccola. A quel punto si è tuffato un secondo uomo, un pescatore che aveva assistito all’intera scena e con non poche difficoltà è riuscito a trarre in salvo la bambina, perdendo però di vista il padre. Sull’incidente, come spiega Fanpage.it, sono attualmente in corso le indagini da parte dei carabinieri della stazione di Bellusco e di quelli della compagnia di Vimercate. La bambina dopo l’incidente è stata trasportata in ospedale per essere visitata e successivamente affidata alla madre.



