Da quando hanno ufficializzato la loro relazione sono seguitissimi, adesso potrebbero decidere di compiere il grande passo: l'indiscrezione

Una delle coppie più seguita dal gossip nostrano sarebbe prossima al matrimonio, è questa l’ultima indiscrezione che arriva alla fine di un’estate “infuocata” per quanto riguarda rumors e pettegolezzi vari. La loro storia è iniziata qualche tempo fa e, prima che decidessero di uscire allo scoperto, c’erano state numerose segnalazioni che parlavano di un flirt in corso.

Poi entrambi hanno deciso di ufficializzare la storia d’amore con rispettive pubblicazioni sui social e, da quel momento, la coppia è diventata protagonista della cronaca rosa del Bel Paese e adesso l’ultima voce che le riguarda parla di un possibile matrimonio imminente. Notizia che, se fosse vera, riempirebbe di gioia i fan di entrambi.

Giulia De Lellis e Tony Effe pronti al matrimonio? Il dettaglio che non è sfuggito

Negli ultimi giorni è diventata sempre più insistente una voce che parla di un grande passo per Tony Effe e Giulia De Lellis. La coppia sta aspettando la loro prima figlia, Priscilla, che dovrebbe nascere tra settembre e ottobre e intanto gli ultimi rumors parlano di un possibile matrimonio dopo il parto dell’influencer.

La voce – che chiariamo, al momento è solo un’ipotesi non ha ricevuto alcuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati – è iniziata a circolare dopo che Giulia De Lellis in una delle sue storie sui social avrebbe sfoggiato un grande anello che indossava al dito anulare. Un dettaglio che non è passato inosservato e ha subito scatenato il gossip, trattandosi di un gioiello importante, portato proprio dove – da tradizione – si mette un anello di una proposta di matrimonio, era inevitabile che si iniziasse a parlare di fiori d’arancio per l’influencer e il rapper.

La loro storia d’amore, sebbene non mancano mai pettegolezzi che ipotizzano crisi o altro, pare procedere a gonfie vele. La De Lellis nel corso della sua gravidanza ha spesso condiviso le sue emozioni e il percorso con i suoi followers, parlando anche di relazioni e di come si debba diffidare da fidanzati che non fanno trascorre alle proprie compagne vacanze da sole. Precisazione che ha voluto fare proprio in seguito ad alcune voci che parlavano di una crisi in corso tra lei e Tony poiché hanno trascorso una parte delle vacanze separati, in due location diverse.

Adesso, invece, si parla di un possibile matrimonio tra i due, che dovrebbe avvenire in seguito alla nascita della prima figlia Priscilla. Se la notizia fosse vera, farebbe felice i tanti fan della coppia. L’ipotesi potrebbe non essere tanto remota, del resto dopo l’arrivo di una bambina è possibile che vogliano compiere il grande passo. Bambina che, ricordiamo, è stata fortemente voluta dalla coppia. Tempo fa proprio la De Lellis aveva raccontato che se fosse stato per Tony avrebbero fatto un figlio subito, ma lei ha voluto prendersi prima del tempo.