Sia è malata “Ho la sindrome di Ehlers-Danlos”/ Il dramma della 43enne australiana

E’ malata la cantante Sia. L’autrice di numerose hit da diversi anni a questa parte, è uscita allo scoperto attraverso la propria pagina Twitter, un gesto non indifferente tenendo conto che la splendida voce si è sempre mostrata molto schiva e riservata. Attraverso i social ha confessato: “Voglio dire a chi soffre, fisicamente e emotivamente di continuare a lottare, non siete soli”. La cantante australiana ha specificato di soffrire della sindrome di Ehlers-Danlos, una malattia rara ed ereditaria, che colpisce i tessuti connettivi e che provoca molto dolore nei pazienti. “Ehi, soffro di dolore cronico – sono le parole della 43enne originaria di Adelaide – un disturbo neurologico e di sindrome di Ehlers-Danlos, voglio dire a chi soffre di un qualche dolore fisico o emotivo che gli voglio bene, e che deve lottare. La vita è maledettamente dura. Il dolore demoralizzante. Ma non siete soli…”.

SIA È MALATA “HO LA SINDROME DI EHLERS-DANLOS”

La sindrome di cui soffre Sia (all’anagrafe Sia Kate Isobelle Furler) provoca iperlassità articolare, iperestensibilità cutanea, fragilità dei tessuti e dolore cronico alle articolazioni, colpendo una persona ogni 20/40 mila. Ma Sia ha svelato di soffrire anche di un disturbo neurologico, provocatogli tre anni fa, a seguito di un intervenuto subito. La 43enne australiana era già salita alla ribalta delle cronache nel 2013, quando aveva rivelato al magazine Billboard i suoi problemi di salute, oltre alla dipendenza da farmaci da prescrizione quando era caduta nel tunnel dell’alcol: “Sono diventata seriamente dipendente da Vicodin e ossicodone – raccontava in un’intervista di sei anni fa – e sono sempre stata una bevitrice, ma non sapevo di essere una alcolizzata. Ero davvero infelice…”. Un problema, quello dell’alcolismo, che Sia ha comunque superato alla grande, come testimoniato anche da un tweet dell’anno scorso in cui la stessa cantante festeggiava così la sua sobrietà: “Otto anni da sobria oggi. Posso farcela…”.

