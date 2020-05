Sia è mamma: adottati due 19enni/ “Li amo, per il sistema d’affidamento erano…”

Pubblicità

La cantante Sia è diventata mamma. L’artista ha aggiunto di aver adottato due dicianovvenni che, ormai, erano considerati troppo grandi per il sistema d’affidamento. L’annuncio è arrivato direttamente da Sia che, nel corso di un collegamento video col programma The mornig mash up, ha rivelato di aver trascorso la quarantena con i figli 19enni. Nel corso del programma, Sia ha confermato di essere diventata mamma grazie all’adozione. La cantante australiana, infatti, ha dichiarato: “In realtà, ho adottato due ragazzi. Lo scorso anno avevano 18 anni, ora ne hanno 19. Erano troppo grandi per il sistema di affidamento. Li amo. Come stanno vivendo la quarantena? Entrambi la stanno trovando un po’ difficile. Uno di loro un po’ di più rispetto all’altro. Entrambi, però, stanno facendo cose che sono giuste per loro in questo momento. Cose sane, educative”.

SIA REALIZZA IL SOGNO DI DIVENTARE MAMMA

Sia, lo scorso anno, aveva manifestato il desiderio di adottare Dasani, un adolescente senza famiglia protagonista del documentario HBO Foster: «Hey, Dasani, voglio adottarti, Ti sto cercando. Voglio che tu sappia che avrai una casa me», aveva scritto su Twitter. Nei mesi scorsi, in un’intervista a GQ aveva annunciato di aver adottato un figlio parlando del rapporto con Diplo: “Quest’anno gli ho scritto un messaggio e gli ho detto: ‘Hey, senti, sei una delle cinque persone da cui sono attratta sessualmente e ora che ho deciso di restare single per il resto della mia vita e ho adottato un figlio, non ho tempo per una relazione…Se sei interessato al sesso senza legami, fai un fischio“. Oggi è arrivata la conferma della duplice adozione. Uno dei ragazzi adottati da Sia, dunque, sarà Dasani?



