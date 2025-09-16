Secondo il rapporto sulla Sardegna il 40% dei sardi si sente prima appartenente alla propria regione e poi all'Italia: ecco cosa è emerso

Coloro che risiedono in Sardegna si sentono prima sardi e poi italiani. E’ questo, come si legge su La Nuova Sardegna, ciò che emerge dal rapporto IX 2025 della fondazione Sardegna. Nel dettaglio, il 40% degli intervistati, quindi 4 su 10, si dice prima sardi e poi italiani, e sono origini che vengono manifestate con orgoglio. Una percentuale che non ha eguali in Italia, visto che in generale, nelle altre regioni, il 20% manifesta in media questo senso di appartenenza.

Rieti: picchia il (presunto) ladro trovato in casa/ Denunciato per percosse: "Nessuna prova del furto"

Chi ha mai messo piede in Sardegna, oltre ad aver visitato posti meravigliosi con uno dei mari più belli al mondo, sarà senza dubbio rimasto affascinato dai sardi e dai loro racconti intrisi della terra in cui vivono, una manifestazione di quanto questo attaccamento sia viscerale. Spesso e volentieri sono gli stessi sardi a criticare la Sardegna, ma è indubbio quanto siano orgogliosi di essere nata in quella splendida isola che si erge nel mar Tirreno. Un dato che emerge ulteriormente, e che conferma il numero di cui sopra, è che solo il 28% dei sardi di sente soprattutto italiano, cifra che supera invece il 50% nel resto d’Italia.

"Virus delle zanzare? Si sta agendo troppo tardi"/ Crisanti: "Chikungunya non deve spaventare"

SARDI E SARDEGNA, NESSUNA SORPRESA

“Qui l’identità nazionale resta un orizzonte lontano, sfocato”, precisa ancora La Nuova Sardegna, spiegando che comunque non si tratti né di rancore né tanto meno di diffidenza, ma semplicemente di un fortissimo senso di appartenenza, di cultura e di radici che evidentemente nelle altre regioni non si manifesta in questo modo.

Chi è sorpreso dal 40% di cui sopra dovrebbe ricredersi visto che nel 2017 questa “sardegnità” ha raggiunto il suo picco massimo, leggasi il 51%, quindi c’è stata una lenta discesa fino al 35% dell’anno scorso, e poi la risalità al 40%.

Scioperi dei voli: calendario del 2025/ Quattro stop annunciati fino a novembre: aerei e compagnie coinvolte

SARDI E SARDEGNA, UNA IDENTITA’ FORTEMENTE RADICATA: I NUMERI

A spiegare questi numeri incredibili sono altri dettagli, come ad esempio il fatto che il 62% dei sardi si sente parte della comunità locale, e solamente poco più di un sardo su dieci si sente ai margini della società (in Italia questo dato raggiunge il 14%).

Un rapporto con la Sardegna che si basa sul do ut des, dare per avere, nel senso che il 41 per cento dei sardi si dice certo di aver dato e ricevuto nella stessa misura, mentre il 38% è invece certo di aver dato troppo allo stato. Infine un ultimo numero, che contrasta con tutti i precedenti, ma che forse lo valorizza ancora di più: solo un terzo degli intervistati si dice certo che in Sardegna vi sia futuro, esattamente il 33%.