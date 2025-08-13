Lo storico Peter Kuznick: "Umanità è vicina ad una guerra nucleare, la corsa al riarmo e le strategie atomiche delle potenze mettono a rischio il pianeta"

Lo storico accademico statunitense Peter Kuznick, intervenuto all’avento Tonalestate,ha rilasciato un’intervista all’Osservatore Romano, nella quale ha parlato, anche in occasione dell’anniversario di Hiroshima e Nagasaki, dei nuovi rischi di una guerra nucleare, che attualmente sembrano essere più reali che mai. Il professore ha infatti sottolineato come, anche in base alle strategie politiche che i governi stanno mettendo in atto, si possa affermare che l’umanità è vicina ad un conflitto mondiale, più di quanto sia stata durante la crisi dei missili di Cuba del 1962, nel quale si combatterà prevalentemente con armi atomiche.

Nonostante l’adesione al trattato di non proliferazione infatti, la tendenza sembrerebbe opposta e c’è sempre più tolleranza nei confronti dell’uso di questi strumenti. “Penso che sia un mondo molto pericoloso. Attualmente solo nove Paesi dispongono di armi nucleari e tutti questi stanno modernizzando i propri arsenali atomici per renderli più efficienti e letali”, e sottolinea, “Sempre più paesi stanno andando nella stessa direzione per essere alla pari“. Una situazione nella quale si potrebbe innescare una pericolosa “anarchia” che costringerebbe tutti a restare in allerta per attaccare prima di attuare un contrattacco.

Peter Kuznick: “Papa Leone potrebbe assumere la leadership morale contro le armi atomiche”

Il rischio di una guerra nucleare è più elevato che mai, con la corsa al riarmo e la nuova strategia atomica che sta costringendo sempre più paesi a dotarsi di sistemi in grado di porre fine alla vita sul pianeta in poco tempo. L’analisi dello storico Peter Kuznick sul pericolo imminente, data anche la situazione Usa Russia e il dispiegamento di sottomarini, lancia l’allerta su un possibile prossimo conflitto mondiale nel quale le potenze come Russia, Stati Uniti e Cina, non esiterebbero a mettere in campo tali ordigni nonostante i trattati di deterrenza e portare avanti una battaglia nella quale non ci saranno nè vincitori nè vinti.

Tuttavia resta la speranza di poter contemporaneamente portare avanti un messaggio di pace, di cui il Papa, come già dimostrato in passato potrebbe essere ambasciatore. Come ricorda l’accademico infatti, già Papa Francesco nel 2019, aveva ricordato l’importanza di contrastare l’uso di armi nucleari e di considerarle immorali, ora anche Papa Leone potrebbe portare avanti lo stesso discorso e “Assumere la leadership morale per parlare a nome del pianeta e dell’umanità“.