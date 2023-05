Sibora Gagani scomparsa nel 2014, svolta nel giallo?/ Ex compagno arrestato, dubbi…

La svolta nel giallo di Sibora Gagani, la 22enne albanese residente a Nettuno (Roma) e scomparsa in Spagna nel 2014 dopo esservisi trasferita con l’allora compagno italiano, Marco Gaio Romeo, potrebbe passare attraverso una recente novità che riguarda proprio l’uomo. Oggi 45enne, sarebbe stato arrestato dalle autorità del Paese perché indiziato dell’omicidio di una donna di 28 anni, sua ex compagna, accoltellata a Malaga. La madre di Sibora Gagani, Elisabetta Shahini, ora teme che anche sua figlia possa aver subito la stessa terribile sorte e si rivolge a Chi l’ha visto? per arrivare alla verità.

Il mistero di Sibora Gagani è iniziato 9 anni fa e da allora la sua famiglia non ha mai smesso di lottare per ritrovarla. L’ombra inquietante di un delitto, però, si fa strada all’esito della recente novità investigativa sul caso della 28enne assassinata in Spagna e per la cui morte sarebbe indagato proprio l’ex compagno della giovane sparita nel 2014. La madre di Sibora Gagani si pone il più drammatico degli interrogativi: “Ha fatto qualcosa a mia figlia?“, una domanda a cui spera che l’uomo voglia rispondere a margine dell’arresto per il femminicidio di cui è accusato. La vittima, il cui nome è Paula, avrebbe avuto un figlio con lui.

Il giallo di Sibora Gagani verso la svolta dopo 9 anni? L’ex compagno arrestato in Spagna per un femminicidio

L’arresto del 45enne italiano Marco Gaio Romeo in Spagna, accusato dell’omicidio della compagna 28enne Paula, accoltellata pochi giorni fa a Malaga, potrebbe portare ad una svolta nel giallo di Sibora Gagani, la 22enne albanese che viveva a Nettuno e che con lui si era trasferita nello stesso Paese prima che le sue tracce si perdessero nel nulla. Sibora Gagani è una donna scomparsa dal 2014 e di lei non si hanno ancora notizie.

La madre, Elisabetta Shahini, intervistata da Canale 81Lazio, non ha nascosto i suoi dubbi e le sue paure: “Sto vivendo nella paura da giorni, ho paura di sentire che mia figlia ha fatto la stessa fine di Paula. Sto malissimo. Da 9 anni non ho più sue notizie, è scomparsa a luglio, nessuno ha visto né sentito, come inghiottita dalla terra. Le autorità spagnole mi dissero che stavano continuando le ricerche, però nessuno ha saputo dire nulla. Adesso che ho sentito che lui avrebbe accoltellato quella ragazza, ho pensato subito al peggio per mia figlia“. Sibora Gagani, secondo il racconto della madre, improvvisamente nel luglio 2014 avrebbe interrotto tutti i contatti con lei e il suo profilo Facebook sarebbe stato cancellato. “Ora penso che possa essere stato lui a cancellare tutto“. Intorno al 7 dello stesso mese, la donna avrebbe ricevuto una telefonata da Romeo in cui l’uomo le chiedeva se la 22enne si trovasse in Italia: “Gli ho detto di no e ho chiesto il motivo di quella domanda, lui mi ha risposto che avevano litigato e che Sibora era andata via due giorni prima, dopo la lite. Poi non l’ho più sentito, è sparito completamente. Sembrava una brava persona, quando era a Nettuno non ho mai visto un comportamento fuori luogo, rideva sempre, mi sembrava una persona tranquilla, non avrei mai immaginato…”.

