Chi è Sibylle Szaggars? La moglie del compianto Robert Redford è rimasta al suo fianco fino alla fine dei suoi giorni

Purtroppo il mondo del cinema è di nuovo in lutto perché è morto Robert Redford, uno dei protagonisti della settima arte, e subito sui social è partita la gara a chi ne aveva un ricordo migliore. Un protagonista che non ha mai sgomitato e che ha fatto a gara con Paul Newman per la palma della bellezza e del carisma. Ma chi gli è stato al fianco fino alla sua morte?

Ovviamente la moglie dell’attore. Si chiama Sibylle Szaggars, artista classe 1957, sposati con una cerimonia intima (solo 30 invitati) al Louis C. Jacob Hotel di Amburgo (Bassa Sassonia), e hanno coronato una storia d’amore che è iniziata nel 1996 quando si trovarono in vacanza al Sundance Mountain Resort. Dopo essersi messi insieme si sono trasferiti nello Utah nell’abitazione del divo hollywoodiano.

Sibylle Szaggars è rimasta accanto al marito Robert Redford fino al momento della morte

Accanto a Robert Redford fino al momento della sua morte, in pace, come si apprende dagli organi di stampa esteri, c’è stata sua moglie Sibylle Szaggars che ha amato fino alla fine dei suoi giorni e con la quale ha trovato la pace perché era un’artista, una pittrice, e anch’egli amava dipingere e aveva lasciato la recitazione per ritirarsi a vita privata e potersi dedicare all’arte pittorica.

Il cinema, quindi, piange un uomo vicino alle battaglie civili, amato dal pubblico, protagonista di capolavori della storia che tutti hanno visto almeno una volta nella vita, per non parlare del fatto che molti dicono che Brad Pitt sia il suo naturale erede.

