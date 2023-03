Siccità in Italia 2023/ Situazione sempre più preoccupante, economia in pericolo

La siccità in Italia nel 2023 ha toccato dati allarmanti. Sono ben oltre 300 mila le aziende agricole che stanno avendo difficoltà. Le temperature molto elevate e l’assenza di piogge, sta causando gravi danni all’economia agricola del nostro Bel Paese.

Per raggirare il problema della siccità, l’Italia aveva pensato di seguire il modello israeliano. La Coldiretti si è dimostrata molto preoccupata per quello che sta attraversando il nostro Bel Paese, e anche mezza Europa. Da noi nasce quasi 1/3 dell’agroalimentare per via appunto, del “Made in Italy“.

Siccità in Italia 2023: perché c’è da preoccuparsi?

La Siccità in Italia 2023 ha registrato numeri spaventosi. Il record per terreni secchi, si nota in particolar modo presso il bacino della Pianura Padana. A spiegarlo, è stata Coldiretti stessa, che vorrebbe trovare una soluzione repentina per ovviare al problema dei terreni asciutti.

Il Presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, ha fatto sapere “con l’Italia che perde ogni anno l’89% dell’acqua piovana abbiamo elaborato con Anbi il progetto laghetti per realizzare una rete di piccoli invasi diffusi sul territorio, senza uso di cemento e in equilibrio con i territori, per conservare l’acqua e distribuirla quando è necessario ai cittadini, all’industria e all’agricoltura.”

Una piccola soluzione che consentirebbe a primo acchito, di poter usufruire dell’acqua anche in condizioni di forte siccità. Il contributo degli agricoltori italiani, sarà essenziale per risolvere questo problema che affligge – come già accennato – anche il resto dell’Europa.

I nostri lavoratori infatti, stanno attuando delle strategie al fine di sprecare sempre meno acqua. Lo hanno fanno usando più razionalmente l’acqua, riducendone lo spreco. Sviluppando sistemi di irrigazione a basso impatto e sfruttando l’innovazione con colture meno idro–esigenti.

Anche la Francia sta risentendo molto della siccità, dove le elevate temperature mettono in difficoltà la produzione di fiori, o causando l’assenza di ghiande da far cibare i maiali per il il Pata negra e via dicendo.

Una situazione dunque, allarmante. Speriamo solo che la siccità in Italia nel 2023 e nel resto dell’Europa, possa essere solo un lontano ricordo.

