Sicilia, tangenti nella Sanità: 10 arresti/ Coinvolto anche commissario covid

Terremoto nella sanità della Sicilia a causa di un giro di tangenti del valore di 600 milioni di euro, che ha coinvolto numerosi manager pubblici e imprenditori. Dodici le misure cautelari emesse, fra cui quella nei confronti di Fabio Damiani, scrive Il Giornale di Sicilia, direttore generale dell’Asp di Trapani, nonché Antonino Candela, attuale coordinatore della struttura regionale per l’emergenza Covid-19, già commissario straordinario e direttore generale dell’Asp di Palermo. I finanziari del comando provinciale di Palermo hanno dato esecuzione ad un’ordinanza emessa dal Gip nei confronti di 12 soggetti, indagati a vario titolo per i reati di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, induzione indebita a dare o promettere utilità, istigazione alla corruzione, rivelazione di segreto di ufficio e turbata libertà degli incanti. Nell’ambito dell’indagine è stato disposto anche il sequestro preventivo di 7 società con sede in Sicilia e in Lombardia, nonché di 160mila euro di disponibilità finanziarie, ammontare monetario pari alle tangenti già versate (le tangenti promesse sarebbero però di un milione e 800mila euro).

SICILIA, TANGENTI NELLA SANITA’: AGGIUDICATI APPALTI IN MANIERA ILLECITA

Le indagini hanno permesso di portare alla luce un centro di potere composto da imprenditori, pubblici ufficiali, faccendieri vari, che avrebbero operato per ottenere dei vantaggi economici nella sanità pubblica. Nel dettaglio sono state analizzate 4 diverse procedure a partire dal 2016, per un valore complessivo di circa 600 milioni di euro, una cifra imponente. Il sistema di corruzione, fanno sapere ancora le forze dell’ordine come si legge su Il Giornale di Sicilia, “Ruotava intorno alle gare indette dalla Centrale unica di committenza della Regione Siciliana e dall’Asp di Palermo, con obiettivo l’accaparramento di appalti milionari del settore sanitario siciliano”. Lo schema emerso era il seguente: l’imprenditore interessato all’appalto avvicinava il faccendiere, che poi, d’intesa con il pubblico ufficiale, concordava con l’impresa costruttrice quali strategie attuare per aggiudicarsi l’asta. Una volta che la società in questione riceveva le info giuste, questa presentava la propria “offerta guidata” fino all’ottenimento del risultato, ovviamente illecito. Le tangenti venivano pagate a volte con la classica consegna di denaro contante, mentre altre attraverso una fitta rete di conti bancari fra prestanomi e società varie.



