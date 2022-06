Sick Luke/ Cosa c’entra il ragazzo con Coez? Per loro è un successo

C’è grande attesa per Sick Luke al Radio Zeta Future Hits Festival, il giovane intanto ha spopolato insieme a Coez. Quest’ultimo ha pubblicato a sorpresa di recente l’inedito Essere liberi che ha subito incassato un successo stratosferico. Dietro c’è il lavoro di Sick Luke e Sine che insieme hanno prodotto questa strepitosa canzone. Come quasi tutti i brani di Coez anche questo riflette sul dolore legato all’amore, sul senso di solitudine ma non quella cercata quella che ci capita tra capo e collo. Sick Luke è stato ancora una volta intuitivo e in grado di puntare sui personaggi giusti, riuscendo a produrre tutto il disco del ragazzo che con lui si è sentito libero di esprimersi forse come mai aveva fatto prima. Intanto aspettiamo di vedere Sick Luke sul palco e di capire cosa porterà al pubblico in grande attesa.

Sick Luke, uno dei più giovani producer italiani

Tra i creatori e demiurghi della rivoluzione trap creata dal collettivo Dark Polo Gang, Sick Luke è uno dei giovani producer più innovativi degli ultimi anni, che proprio insieme alla “gang” di Tony Effe e compagnia bella, è riuscito a creare una vera e propria svolta musicale nella scena rap italiana, spingendola più verso la trap e le tante nuove sonorità cui ormai il pubblico più giovane è avvezzo. Simbolo del grande successo raggiunto da Sick Luke e dalla “sua” Dark Polo Gang è ad esempio l’ultima trovata del collettivo romano: arrivare niente meno che in elicottero al Nameless Music Festival di Annone Brianza. Un gesto rappresentativo del grande successo e seguito raggiunto da Sick Luke e soci. Ma il giovane produttore di basi trap, rap ed elettronica, non va associato solo alla Dark Polo Gang, poichè ormai ha confezionato basi musicali per molti altri giovani artisti trap e non solo. Sick Luke, con il suo disco di questo inverno intitolato “X2” aveva finalmente messo nero su bianco tutta la sua poliedricità artistica e musicale, per dimostrare che la sua non è per niente “musica da ragazzini”.

Cosa canterà Sick Luke a Radio Zeta Future Hits Festival?

Ora anche Sick Luke allieterà il pubblico del Radio Zeta Future Hits Festival, e lo farà con le sue musiche e basi al vetriolo, capaci di far ballare e coinvolgere. La grande esperienza maturata in così pochi anni di carriera lo ha già reso uno dei migliori producer sulla piazza e le tante collaborazioni gli hanno permesso di affinare le sue doti anche in altri generi musicali, che esulano dalla trap, ambiente in cui si sente sicuramente più a suo agio. Non ci resta che aspettare la sua energica performance sul palco della bella kermesse musicale indetta da Radio Zeta, siamo sicuri che ci regalerà una performance live imperdibile e da far rizzare tutte le orecchie di chi ama la buona trap e la musica elettronica.

