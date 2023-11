SICKTEENS ELIMINATI DA X FACTOR 2023/ La band di Morgan fuori a sorpresa: “È stato un onore”

I Sickteens sono stati eliminati a sorpresa da X Factor 2023 al termine della seconda manche della quarta puntata dei Live. La band del roster di Morgan non è riuscita ad avere la meglio nel ballottaggio contro Settembre, per cui ha dovuto abbandonare il talent show. La decisione è stata presa dalla giuria in modo quasi univoca. Fedez e Ambra Angiolini infatti sono stati concorsi nel salvare il concorrente del roster di Dargen D’Amico.

X FACTOR 2023 LIVE, 4A PUNTATA/ Diretta e eliminati: Morgan perde SELMI e i Sickteens

“Siamo molto felici, abbiamo vissuto questa esperienza in maniera testarda e con la voglia di dare sempre il meglio. È stato un onore stare su questo palco”, ha detto il frontman Alex dopo avere appreso dell’eliminazione. Della stessa idea anche Gonza e Rick, gli altri giovani componenti della band. Il loro potenziale non è in dubbio e sicuramente nei prossimi mesi si continuerà sicuramente a parlare di loro.

X Factor 2023, il cantante dei Sickteens bacia Ambra Angiolini/ "Non ero preparata, sono vostra zia!"

I Sickteens scalpitano per il quarto live show di X Factor 2023 dopo una settimana vissuta da veri protagonisti

Tanto giovani quanto bravi, con buone possibilità di farsi strada nel mondo della musica; sia ad X Factor 2023 che fuori, naturalmente. Parliamo dei SickTeens, la band reggiana che ha conquistato l’accesso al quarto live show di X Factor 2023 dopo una grande performance. Così da outsider sono diventati i possibili favoriti. Ora Alex (Alessandro Ruzza) il frontman, Rick (Riccardo Bertani) il batterista e Gonza (Francesco Gonzaga) devono fare i conti con aspettative molto alte.

SELMI ELIMINATO DA X FACTOR 2023/ È il meno votato dopo la giostra: penalizzato dall'assegnazione?

La settimana scorsa sono riusciti a sorprenderci ancora, regalandoci una personalissima versione di “Rebel Rebel” di David Bowie. I SickTeens hanno fatto fuoco e fiamme sul palco, portando in scena la rivoluzione. Lo hanno fatto in modo credibile e coinvolgente, superando un test dall’elevato coefficiente di difficoltà. Con “Rebel Rebel” di David Bowie, il trio ha dimostrato di saper uscire dalla loro comfort zone, di farlo con coraggio e voglia di mettersi in gioco.

La band reggiana conquista tutti! Alex, Gonza e Rick sono i grandi favoriti di X Factor 2023? Entusiasmo alle stelle per il gruppo

Sapevamo che c’era qualità nel trio reggiano, ma non davamo per scontato che avrebbero potuto fare altrettanto bene con un brano di questa caratura, una canzone che hanno segnato la storia della musica internazionale. Ma i tre giovani, invece, se la sono cavata benissimo, ottenendo consensi unanimi.

Da quando hanno messo piede ad X Factor 2023, i SickTeens di Alex, Gonza e Rick stanno crescendo sotto ogni punto di vista e con “Rebel Rebel” di David Bowie sono riusciti nell’impresa di convincere persino gli scettici. Il trio ha incarnato al meglio lo spirito della canzone simbolo della ribellione giovanile, interpretandola in maniera viscerale. Tantissimi gli apprezzamenti social, dove i fan sono sempre più numerosi.











