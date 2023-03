Siculi Pechino Express, chi sono Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo/ Sfida spericolata per l’ex campione

Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo, la coppia dei Siculi sbarca a Pechino Express 2023

Energia, simpatia e divertimento assicurati a Pechino Express 2023 con la coppia dei Siculi, formata da Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo. L’ex campione azzurro si cimenterà nelle difficile prove ad ostacoli del reality itinerante di Sky assieme alla sua dolce metà Barbara, una donna palermitana che vanta un passato da modella ed una partecipazione alle regionali di Miss Italia. Il quasi sessantenne Totò Schilacci è ormai lontano dal calcio da tempo, ma ciononostante non rinuncia allo sport e a tenersi in forma. La sua carriera calcistica inizia proprio in Sicilia fino a svilupparsi in quel di Torino e Milano, dove ha indossato le maglie di Juventus ed Inter.

Jessica, Mattia e Nicole, figli Totò Schillaci/ I rapporti del padre con mamma Rita Bonaccorso

Totò è un uomo che ha visto mezzo mondo grazie al suo lavoro, ma in questa nuova avventura di Pechino Express 2023 ha davvero vissuto emozioni nuovissime e arricchito i suoi occhi di panorami incredibili. Certo, Salvatore Schillaci si è dovuto adattare alle dinamiche del programma, come del resto ha fatto la sua dolce metà Barbara Lombardo. La coppia è sposata da dieci anni, ma prima delle nozze sono stati insieme a lungo e si sono “studiati” parecchio.

Barbara Lombardo, moglie Totò Schillaci/ Lui: "Gossip fa male alla mia famiglia"

Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo, Pechino Express 2023: inizia un viaggio elettrizzante

Per la Lombardo e Schillaci, tuttavia, non è stato proprio amore a prima vista: c’è voluto del tempo affinché entrambi si fidassero l’uno dell’altra. Attualmente vivono felici in una casa in campagna a Palermo e gestiscono il loro centro sportivo. Barbara da piccola era soprannominata la ‘selvaggia‘ per la sua propensione all’avventura, ma finora non si è mai cimentata in viaggi spericolati.

Con Pechino Express 2023 ha dovuto rinunciare alle comodità e ai benefit dei viaggi organizzati, ma in compenso ha vissuto emozioni inedite, tuffandosi assieme al compagno in territori ricchi di culture antichissime. Tra natura selvaggia, giungla e città caotiche, la coppia dei siculi ha messo alla prova la propria solidità. Secondo molti, Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo riusciranno a fare molta strada, insieme, durante il percorso di Pechino Express 2023. Fino a che punto?

Totò Schillaci e il trapianto dei capelli/ "Quando mi sono visto allo specchio..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA