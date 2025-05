L’ultimissimo rapporto pubblicato dal Censis – e presentato al pubblico nella giornata di ieri in un apposito evento che si è tenuto a Roma – traccia un disegno impietoso per la condizione della sicurezza in Italia percepita dagli stessi cittadini come sempre più carente al punto che ormai non si contano più le persone che si sono sentite costrette a rinunciare ad un’uscita – specialmente la sera – per paura di quello che potrebbe capitare: un discorso – quello sulla sicurezza – che si potrebbe ricollegare al tema dell’immigrazione irregolare dato che secondo il Viminale il 9% dei reati denunciati (44% se si parla degli abusi sessuali) è riconducibile a quello 0,8% di popolazione straniera; ma che il Censis ha deciso – più o meno deliberatamente – di ignorare.

Restando sul percorso tracciato dal Censis, il punto di partenza parlando di sicurezza non può che essere il numero di reati effettivamente denunciati lo scorso anno: si tratterebbe esattamente di 2 milioni e 388.716 crimini, pari al 3,8% in più rispetto al 2019 che rappresenta l’ultimo anno di effettivo paragone senza limitazioni dovute al Covid; fermo restando che pur essendo lontani da quel picco di 2,81 milioni di reati denunciati nel 2014, non si può ignorare la crescente sfiducia nei confronti dello Stato – denunciata dal 65,1% degli intervistati dal Censis – che porta i cittadini a non denunciare neppure gli abusi subiti.

I dati sulla sicurezza nel report del Censis: crescono abusi sessuali, rapine, scippi e borseggi

Nel dettaglio, secondo i dati sulla sicurezza elaborati dal Censis – sempre a paragone con il già citato 2019 – lo scorso anno sono cresciute soprattutto le rapine sulla pubblica via (il 24,1% in più), seguite dagli scippi (+7,9%) e dai borseggi (+2,6%), senza dimenticare che nello stesso arco di tempo sono cresciute anche del 34,9% le denunce relative ai vari tipi di violenza sessuale: non sorprende – dunque – che in questo contesto il 75,8% della popolazione ha confermato di avere paura quando gira per strada.

In questo capitolo del report sicurezza, il Censis ha rilevato che il 57,2% (67,3 se si guarda alle sole donne) degli intervistati si è detto impaurito ogni volta che torna a casa la sera con un altro 38,1% che ha dichiarato di aver rinunciato in più occasioni ad un’uscita proprio per via della paura: sentimenti – uniti alla sfiducia nei confronti dello stato di cui parlavamo prima – che hanno alimentato una crescente fiducia per i vigilantes privati, ritenuti indispensabili dal 74,4% dei cittadini.