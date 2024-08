Le denunce di infortunio sul lavoro presentate nel primo semestre del 2024 sono state 299.303 (+0,9% rispetto a giugno 2023 e in diminuzione del 21,7% rispetto allo stesso periodo del 2022), con un aumento più rilevante per gli incidenti avvenuti nel tragitto casa-lavoro. Nella sezione “Open data” del sito Inail sono disponibili i dati analitici delle denunce di infortunio – nel complesso e con esito mortale – e di malattia professionale presentate all’Istituto entro il mese di giugno. Nella stessa sezione sono pubblicate anche le tabelle del “modello di lettura” con i confronti “di mese” (giugno 2023 vs giugno 2024) e “di periodo” (gennaio-giugno 2023 vs gennaio-giugno 2024).

Continua incessante la strage sul lavoro, una strage senza fine, una guerra continua con morti e feriti sul campo, che purtroppo non tende ad arrestarsi, nonostante gli sforzi compiuti sul campo dai sindacati, dagli ispettori e soprattutto da Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di finanza che perlustrando i campi scoprono moltissimi lavoratori senza tutele, uomini e donne che si fidano delle forze di polizia che sanno come avvicinarli e convincerli a denunciare datori di lavoro che ignobilmente sfruttano persone di tutte le età.

Dei 299.303 casi di infortuni sul lavoro complessivamente rilevati dall’Inail in questo primo semestre del 2024, 252.951 riguardano quelli avvenuti durante l’attività lavorativa, 46.352 invece quelli in itinere, cioè quelli accaduti al lavoratore durante il percorso di andata e ritorno da casa al lavoro, oppure durante il percorso che collega due luoghi di lavoro diversi. Le denunce di infortunio avvenuto in occasione di lavoro rappresentano l’84,51% del totale, mentre le denunce di infortunio in itinere il 15,49% del totale. Sempre nel primo semestre 2024, secondo l’Inail, le denunce di malattie professionali protocollate sono state 45.512 (+19,64% rispetto ai primi sei mesi del 2023, quando ne sono state registrate 38.042). Di queste, 1.564 denunce riguardano la componente femminile del mondo del lavoro, passata da 10.209 a 11.773 denunce (+15,32%), 5.906 invece la componente maschile, passata da 27.833 a 33.739 denunce (+21,22%), con aumenti generalizzati in tutta Italia (Isole +39,00%, Sud +24,56%, Centro +16,85%, Nord-Est +14,45%, Nord-Ovest +9,92%) e diminuzioni solo in Calabria (-74%), in Lombardia (-18%) e nella provincia autonoma di Trento (-5%).

Questi i freddi numeri forniti dall’Inail, che certamente dimostrano che siamo ancora lontani dal punto in cui lavorare non è più un rischio per la vita o la salute del lavoratore, dati che però sono stati ignorati dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. In un suo comunicato ufficiale del 2 agosto e diffuso online si afferma infatti tutto il contrario. Confrontando i numeri del 2024 con quelli del 2019, il dicastero guidato da Marina Calderone ne deduce che “il tasso di incidenza delle denunce di infortunio per ogni 100mila occupati è in diminuzione rispetto al 2019 (…), passando da 1394 a 1250 (-10,3%)”. Il confronto è stato fatto con il 2019 e non con il 2023, perché è l’ultimo anno normale, precedente il Covid. Quindi la colpa di tutto, dell’aumento degli infortuni sul lavoro così come denunciato dall’Inail – fino a prova contraria un istituto molto serio – sarebbe da attribuire solo alla pandemia? Da qui la conclusione tutta politica: “Il Governo ha dimostrato un forte impegno nel migliorare la sicurezza in diversi ambiti”.

Vero è invece che siamo ancora lontani da avere un numero di ispettori adeguato perché i decantati concorsi per assumerne altri sono ancora da espletare, cosi pur essendoci una normativa che prevedeva di uniformare il profilo giuridico dei vari ispettori che operano sul campo rimangono delle differenze sostanziali tra ispettori del lavoro attivi: il personale a disposizione dell’Ispettorato nazionale del lavoro è oggi pari a 3.198 ispettori civili, dei quali 846 tecnici, a cui si aggiunge il personale ispettivo del Nucleo carabinieri, dell’Inps e dell‘Inail con trattamento economico e profilo giuridico diverso, e lo stipendio base previsto per i nuovi ispettori si aggirerebbe attorno a 1.700 euro netti al mese. Ben meno di quanto prevedono per lo stesso ruolo Inps e Inail, che superano i 2.000 euro netti al mese per il primo impiego. Stipendi che scoraggiano molti a intraprendere la carriera, soprattutto chi ha le elevate professionalità (architetti, medici, ingegneri, ecc.) necessarie a verificare le condizioni tecniche sui luoghi di lavoro. Ecco perché dei 1.174 posti da ispettore previsti dall’ultimo concorso di fine 2022 ne sono stati coperti solo 677. Ci sarebbero altri 500 posti da coprire, ma la graduatoria è ormai esaurita e servirà un nuovo concorso.

