Vi sono almeno tre proposte attuabili in tempi rapidi per cercare di migliorare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Se non iniziamo ad affrontare i gravi problemi del lavoro partendo da una condivisione dei dati e delle informazioni disponibili si continuerà nella sterile contrapposizione muro contro muro. E che sia quantomai auspicabile un confronto capace di anteporre i fatti e le analisi alle ideologie e alle pregiudiziali politiche è una consapevolezza che tutti ammettono, ma occorre passare all’azione.

CONSIGLI NON RICHIESTI/ Come cambia il ruolo dei manager con l'ingresso dell'IA in azienda

A livello ministeriale e parlamentare si è annunciato un provvedimento per irrobustire il diritto alla tutela del lavoro e, in particolare, quello alla protezione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che rappresenta uno dei valori privilegiati dalla produzione normativa e dall’attività giurisprudenziale che, intervenute nella regolazione con una molteplicità di strumenti aventi differente efficacia – quali direttive, raccomandazioni, decisioni, programmi di azione e strategici, sentenze – hanno reso particolarmente complesso l’adeguamento da parte degli ordinamenti nazionali.

FAMILY INDEX/ Se anche le imprese possono fare la loro parte contro la denatalità

Ne abbiamo ragionato in ambito istituzionale, associativo, politico e tra le varie proposte, tre sono le più velocemente attuabili.

La prima proposta è riferita al ruolo ispettivo. È di questi giorni la Programmazione del 2025 dell’Ispettorato nazionale lavoro che è appesantito da vari ruoli e che soffre ancora di quella mancata armonizzazione tra i vari profili giuridici ed economici Ispettivi (Inail, Inps, Asl, Forze dell’ordine, Finanza, ecc.), nonostante la legge di armonizzazione sia del 2015 seguita da un dl del 2024 ma largamente inattuata e in sofferenza.

Sottraendo alle Asl – già molto impegnate – il compito che gli è stato erroneamente affidato e riportandolo in sede Inail, la situazione migliorerebbe e da qui la proposta di una Authority che potrebbe essere il collettore di un’azione ispettiva che abbia anche ruoli oltre che di garante dell’applicazione delle norme, di incoraggiare le aziende a favorire e premiare le buone prassi.

Riforma pensioni 2025/ La richiesta sulla quattordicesima (ultime notizie 22 giugno)

La seconda proposta prevede l’applicazione della legge sulla partecipazione dei lavoratori che fa da cardine al potenziamento della contrattazione di prossimità, della formazione, per affrontare la riorganizzazione aziendale in un sistema che prevede la conoscenza multidisciplinare accademica, e la promozione del manager dell’inclusione per affrontare problematiche delle persone diversamente abili, di genere, in settori, comparti, istituzioni scolastiche, dove il tema prevenzione salute e sicurezza è fondante e dove comunque a gamba tesa entrano le nuove complessità.

La terza proposta attiene alla formazione, poiché è fondamentale innovarne i contenuti anche rispetto e soprattutto al Decreto recente pubblicato in Gazzetta ufficiale del 24 maggio 2025 che attendavamo da oltre tre anni.

Questo provvedimento definisce i contenuti minimi – nell’allegato A – e la durata dei percorsi formativi in materia di prevenzione, salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art 37, c2 dLGS 81/ 08. Ora è necessario essere operativi con moduli formativi scientificamente innovativi , affidati a personale specializzato, con piattaforme diversificate, controllate ma senza certificazione che ancora oggi rappresenta purtroppo un business.

Le sedi universitarie, in collaborazione con le associazioni di categoria, nell’ambito della terza missione sono una sede privilegiata.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI